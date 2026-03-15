Бивш министър на икономиката: Обясненията за студена зима за сметките за ток не са убедителни

Войната, високите сметки за ток, цените на горивата и инфлацията – това са темите, които все по-силно тревожат българските граждани. По тях коментар пред bTV направи бившият министър на икономиката Никола Стоянов, който анализира икономическата ситуация и рисковете пред страната.

Според Стоянов много хора в България са получили значително по-високи сметки за електроенергия. „Аз за щастие не съм сред тях, но имам много приятели и познати, които наистина получиха сметки два-три пъти по-големи от нормалните“, каза той. По думите му обясненията за студена зима не звучат убедително. „Разликата между по-мека и по-тежка зима са обективни неща. Няма как един-два градуса по-ниска средна температура да доведе до два-три пъти по-големи сметки“, коментира Стоянов.

Той подчерта, че проблемът е и институционален. „За пореден път това показва, че държавата ни не функционира така, както трябва – институциите и регулаторите не са изградени по начин, който да гарантира справедливост.“



Стоянов сравни ситуацията в България с лодка, която е изправена пред поредица от икономически сътресения. „България в момента е като лодка, пред която се изправя голяма вълна след голяма вълна“, каза той. Първата „вълна“ е свързана със спекулативното повишаване на цените около процеса на присъединяване към еврозоната. „Влизането в еврото беше използвано спекулативно от много доставчици на стоки и услуги още от миналото лято“, обясни Стоянов.

По думите му инфлацията вече е започнала да се успокоява, но се появява нов външен фактор – геополитическата криза. „Точно когато се появи светлина в тунела, идва следващата голяма вълна – външният фактор, който отново ще даде мотив цените да се вдигат.“ По отношение на горивата Стоянов посочи, че поскъпването често се дължи не само на реални икономически фактори. „Всичко това плюс желанието на много търговци да направят бързи пари“, каза той. Според него проблемът в България е и липсата на ефективен контрол. „В България, поради това че регулаторите не работят, всеки фактор за поскъпване се използва цените да се вдигнат двойно повече, отколкото би трябвало.“

Стоянов изрази притеснение и за управлението на рафинерията на Лукойл в България. „Чух от експерти, че за девет месеца загубата е била около 52 милиона, а за последните три – 58 милиона, и то преди кризата с Иран“, каза той. По думите му подобни предприятия изискват много специфичен управленски опит. „Само хора от самото предприятие или специалисти с международен опит могат да управляват такъв тип компания.“

Според Стоянов, ако кризата в Близкия изток се проточи, санкционният режим може да се промени. „Ако кризата продължи по-дълго, няма да има друг изход – ще трябва да се върви към разхлабване на санкциите“, смята той. Той подчерта, че всяка държава трябва да защитава собствените си икономически интереси.

„Интересът на България е да има евтини горива, каквито традиционно сме имали.“ Стоянов обясни и защо официалните данни за инфлацията често не съвпадат с усещането на хората. „Една от причините е големият дял на сивия сектор, особено в услуги като фризьорски или козметични“, каза той. Тези цени често не се отчитат в статистиката.

„Има много услуги, които всички ползваме и не получаваме касова бележка. Тяхното поскъпване инфлацията не измерва.“ Според Стоянов дългата политическа нестабилност също има сериозно отражение върху икономиката. „Политическата криза от последните четири-пет години доведе до усещането, че всеки може да прави каквото си иска“, каза той.

На въпрос дали ще се включи в бъдещи избори, Стоянов заяви, че няма подобни планове, въпреки че е работил в служебни правителства на Румен Радев. „Не възнамерявам да се включвам в листи. Предпочитам да запазя позицията си на експерт“, каза той.