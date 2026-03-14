САЩ унищожиха "перлата в иранската корона" - остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ са нанесли мащабен удар по иранския остров Харг - стратегически обект в Персийския залив, който е основният терминал за износ на ирански петрол. По думите му всички военни цели на острова са били напълно унищожени при операция, която той определи като една от най-мощните бомбардировки в региона. Изявлението беше направено в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Медиите, които разпространяват неверни информации, не искат да съобщават за отличните резултати, постигнати от американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска да сключи споразумение, но не споразумение, което аз бих приел", пише още той.

Тръмп подчерта, че американските сили умишлено не са поразили петролната инфраструктура на острова, но предупреди, че това решение може да бъде преразгледано, ако Иран или друга държава попречи на свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток. Той допълни, че Техеран няма възможност да защити обекти, които Съединените щати решат да атакуват, и отново заяви, че Иран никога няма да получи ядрено оръжие и няма да бъде допуснат да застрашава САЩ, Близкия изток или световната сигурност, пише БТА.

Остров Харг има ключово значение за иранската икономика, тъй като през него преминава по-голямата част от износа на суров петрол на страната - по оценки между 85% и 90%, както и 20% от световните доставки. Заради тази зависимост той често е определян като най-уязвимата точка в енергийната система на Иран, припомня Ройтерс.

В отделно изявление американският президент съобщи, че военноморските сили на САЩ ще започнат да ескортират петролни танкери през Ормузкия проток - стратегически морски коридор, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Блокирането на този маршрут може да има сериозни последици за глобалните енергийни пазари.

Напрежението в региона се изостри, след като Иран ограничи корабоплаването в протока в отговор на военните действия на САЩ и Израел.

Конфликтът започна преди повече от две седмици с координирани удари на САЩ и Израел по цели в Иран. При атаките бяха убити висши ирански представители, сред които бе и върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей.

В отговор Техеран извърши серия от ракетни и дронови атаки срещу цели в Израел, включително в централната част на страната и в Ерусалим, както и срещу обекти в други държави от региона, сред които Обединените арабски емирства и Бахрейн. Ескалацията доведе до разширяване на конфликта и повиши опасенията от по-широка война в Близкия изток.

Анализатори предупреждават, че евентуално поразяване на петролната инфраструктура на остров Харг или продължително затваряне на Ормузкия проток може да доведе до сериозен скок на цените на енергията и до нова криза на световните пазари, тъй като регионът остава един от най-важните източници на петрол за глобалната икономика, пише The Guardian.