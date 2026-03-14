Историята на учениците, починали след хипноза от директора си

През пролетта на 2011 г. трима ученици от един и същи малък град във Флорида умират - и тримата преди това са били хипнотизирани от своя директор, д-р Джордж Кени.

Тогавашният директор на North Port High School е хипнотизирал повече от 70 души, включително много ученици, по време на работата си в училището. Някои ученици дори хвалят методите му и твърдят, че благодарение на тях са подобрили спортните си резултати и успеха си в училище, според документалната поредица от 2023 г. "Истинска криминална история: Погледни в очите ми" ("True Crime Story: Look Into My Eyes").

След това учениците Маркъс Фрийман, Уесли Маккинли и Британи Палумбо - всеки от които е имал индивидуални сеанси по хипноза с Кени - умират в рамките на няколко седмици един след друг, пише People.

Въпреки че Кени отдавна отрича хипнозата му да е имала негативни последици за учениците, родителите на тийнейджърите го обвиняват, че ги е учил как да изпадат в състояние, в което не са можели да осъзнаят последствията от действията си - включително да отнемат собствения си живот.

Сега тези събития са тема на епизод от документалната поредица на ID "Странният случай на…" ("The Curious Case Of..."), чиято премиера бе на 16 февруари.

Но какво знаем за странния случай на д-р Джордж Кени?

Кени започва да хипнотизира ученици първо в групи, после индивидуално

В "Погледни в очите ми" Кени разказва, че се е заинтересувал от хипнозата още като тийнейджър, когато е чел за нея и е опитвал техники с приятел.

Когато започва работа в North Port High School в Норт Порт, Флорида, той посещава конференция, на която хипнотизатор прави демонстрация пред 2000 ученици. Това го вдъхновява да запише петдневен курс към National Guild of Hypnosis в Omni Hypnosis Center в края на 2009 година.

Въпреки това той никога не получава лиценз за хипнотерапевт.

"Това беше отлична подготовка. Чувствах, че съм ефективен и че знам какво правя", казва той, цитиран от People.

След това Кени започва това, което сам нарича "помощ" в хипнотичните части на ежегодните училищни Project Graduation партита, които се провеждат през нощтаq демонстрира техники в часове и прави хипноза на членове на училищната програма JROTC (федерална програма на въоръжените сили на САЩ, насочена към ученици в гимназиална възраст), според поредицата.

Скоро след това той започва да предлага индивидуални сеанси по хипноза на ученици, за да им помага при различни проблеми - тревожност преди тестове, липса на концентрация, подобряване на спортното представяне и други. Той записва и документира сеансите, като изисква родителите да подпишат разрешение учениците да участват.

Първият ученик, когото хипнотизира индивидуално - Ерик Уилямс - казва, че след сеансите оценките му на тестове се подобряват драстично. Според Кени и други ученици са имали голяма полза.

През юли 2011 г. Sarasota Herald-Tribune съобщава, че Кени е хипнотизирал най-малко 75 души - включително ученици, спортни отбори, училищен персонал и родители, като един ученик е преминал през 40 сеанса.

Твърди, че не е знаел за възможни вредни ефекти от хипнозата

В правни документи, получени от Sarasota Herald-Tribune, Кени заявява, че не е знаел, че хипнозата може да бъде опасна в някои случаи - например ако човек е в депресия - и признава, че никога не е питал учениците за медицинската им или психическа история преди сеансите.

Някои от учениците, които е хипнотизирал, твърдят, че и години по-късно усещат негативни последствия.

По време на пътуване на JROTC през 2009 г. Кени хипнотизира поне четирима ученици. Един от тях разказва, че му дали това, което мислел за слънцезащитен крем, за да се намаже, но се събудил с червило по лицето и без никакъв спомен какво се е случило. Ученикът пази това в тайна с години.

"Бях много малък и се чувствах притеснен, страхувах се да кажа на родителите си. Не исках никой да разбере. Срамувах се", казва той.

Той добавя, че е намирал Кени за "плашещ": "Не се чувствах в безопасност или спокоен около него, знаейки какво е направил".

Друг ученик твърди, че се е изгубил в хотела, в който са отседнали, след като Кени го хипнотизирал да вижда числа на чужд език, а по-късно се събудил с чорапогащник и червило. Години по-късно все още имал проблеми с паметта и концентрацията.

Фрийман умира в катастрофа след чести сеанси по хипноза

В "Погледни в очите ми" най-добрият приятел на Маркъс Фрийман - Дерик Томас - твърди, че 16-годишният Фрийман започнал да ходи при Кени всеки петък преди мачовете по американски футбол, за да не усеща болка и да може да продължи да играе.

Според Томас Кени го въвеждал в "транс", в който той бил буден, но не усещал тялото си. Томас казва, че това правело огромна разлика на терена - Фрийман понасял удари от момчета три пъти по-едри от него и продължавал да играе, но понякога напускал игрището с празен поглед.

В поредицата Кени потвърждава, че е хипнотизирал Фрийман, за да помогне на мозъка му "да вижда по-бавно случващото се на терена", но отрича да е използвал хипноза, за да спира физическата болка.

На 15 март 2011 г. Фрийман и приятелката му се прибират с кола след болезнено посещение при зъболекар, когато той получава "странно изражение на лицето", разказва тя по-късно пред полицията. Колата излиза от пътя и се блъска в дърво. Фрийман умира при катастрофата. Приятелката му е тежко ранена, но оцелява.

Маккинли е хипнотизиран преди да отнеме живота си

16-годишният Уесли Маккинли се самоубива на 8 април 2011 г., само няколко седмици след смъртоносната катастрофа на Фрийман.

Според ABC News Кени го хипнотизира ден преди смъртта му. Общо Маккинли има три известни сеанса с него.

В поредицата майка му Пеги разказва, че веднъж след сеанс той не реагирал на името си и мислел, че има 11 пръста. Тя описва поведението му като "почти като на зомби, напълно нетипично за него", и казва, че по време на хипноза бил научен да пропуска числото седем, когато брои.

В деня на смъртта му той отново се държал странно.

"Беше петък следобед. Уесли се прибра от училище, мина покрай мен, остави раницата си и излезе през задната врата. Каза, че ще идват приятели. Попитах го кога, а той просто излезе… след час чух сирени", казва тя.

Кени казва в "Погледни в очите ми", че Маккинли е бил жертва на кибертормоз и "драма зад кулисите", но че не е знаел, че момчето е било в депресия.

"Не разбирам… какво се случи с Уесли. Имаше светло бъдеще. Това още ме преследва", казва той.

Палумбо иска да подобри резултатите си на тестове преди да се самоубие

Междувременно 17-годишната Британи Палумбо се среща с Кени поне веднъж в края на 2010 г., за да подобри резултатите си и да намали тревожността си преди изпити.

В "Погледни в очите ми" майка ѝ Патриша разказва, че момичето наскоро се разделило с приятеля си и било стресирано, че не е прието в същия университет като него - University of Central Florida.

"Тя беше тъжна, но не депресирана. Имаше целия си живот пред себе си", казва майката.

Патриша присъства на сеанса по хипноза, който е записан. По време на него Кени кара Британи да се отпусне и да се наведе напред за осем до десет минути. След това тя изобщо не помнела, че е била в тази позиция.

Когато повтаря изпитите си резултатите ѝ не се подобряват. Според майката Британи изпада в отчаяние, защото вярвала, че хипнозата е "последният ѝ шанс" да бъде приета в университета.

На 4 май 2011 г. тя влиза в стаята си и казва, че ще подремне. По-късно не отговаря, когато родителите ѝ я викат за вечеря. След няколко минути я намират мъртва в гардеробната.

"Не мисля, че той я е програмирал да се самоубие. Но мисля, че може би ѝ е дал инструмент, който ѝ е позволил да го направи, защото тя не помнеше почти нищо от сеанса. Не помнеше как е седяла, не помнеше какво е казал. Това ли отне желанието ѝ да се бори и да живее?", казва майка ѝ.

В интервю за местен вестник малко след смъртта Кени отрича да я е хипнотизирал. По-късно признава, че е излъгал "по погрешка" заради стреса, но отрича да има вина.

Някои ученици го защитават и казват, че им е помогнал

Малко след смъртта на Палумбо Кени е отстранен временно от работа с платен отпуск. След протести от ученици и служители му е позволено да връчи дипломите на абитуриентите през 2011 година.

Няколко ученици говорят в негова защита и казват, че е бил изкупителна жертва.

Стивън Уеър твърди, че благодарение на него е завършил гимназия навреме. Той се е провалил пет пъти на стандартизирания тест FCAT, докато не започва сеанси по хипноза с Кени.

"Можеше да му се довериш", казва той.

"Това е най-важното между пациент и терапевт - доверието. Оставаш в съзнание, но подсъзнанието поема. Като сън е, но той казва, че ако по всяко време не ти е комфортно, можеш да се върнеш", допълва още Стивън.

След сеансите Уеър издържа теста с най-висок резултат от всички, които го повтарят.

Разследван е за хипноза без лиценз и сключва споразумение с прокуратурата

След смъртта на Палумбо училищният борд на окръг Сарасота наема разследваща агенция, за да провери дейността му.

В доклада училищната медицинска сестра Денис Брислин го обвинява, че веднъж е попречил да окаже първа помощ на ранен ученик. Свидетели твърдят, че момчето се контузило във фитнеса, а Кени се опитал да го хипнотизира, за да намали болката, и задържал сестрата далеч, докато пристигнат парамедици.

Кени казва, че просто е стигнал първи и се е опитвал да го успокои.

"Беше много ефективно. Сестрата се ядоса, че съм се намесил. Като се замисля, да, намесих се, но не нарочно", казва той.

Флоридският департамент по здравеопазване започва разследване и заявява, че Кени е нарушил закона, защото не е лицензиран специалист.

В крайна сметка той не оспорва обвинението за практикуване на терапевтична хипноза без лиценз - престъпление от по-ниска степен - и подава оставка през юни 2012 г., за да избегне по-тежко обвинение, което би означавало затвор.

"Във Флорида, ако бъдеш осъден за тежко престъпление, като учител можеш да загубиш пенсията си. Затова с адвоката ми решихме да не оспорваме обвинението", казва той.

Получава две последователни присъди от по шест месеца пробация и 50 часа общественополезен труд.

Родителите съдят училищния борд

През декември 2012 г. родителите на Фрийман, Маккинли и Палумбо съдят училищния борд на окръг Сарасота за неправомерна смърт, твърдейки, че хипнозата на Кени е довела до трагедиите и че училището е трябвало да го спре.

През октомври 2015 г. е постигнато споразумение, като всяко семейство получава максималната компенсация от 200 000 долара.