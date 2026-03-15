IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Израел отрече да изпитват недостиг на системи за прехващане

Иран е изстрелял близо 300 балистични ракети и стотици дронове по Израел

15.03.2026 | 22:26 ч. Обновена: 15.03.2026 | 22:27 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Израелският външен министър Гидеон Саар отрече информацията, че Израел е изправен пред недостиг на системи за прехващане на балистични ракети след повече от две седмици война с Иран и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, предаде Ройтерс.

По-рано в американски медии, позоваващи се на анонимни източници, съобщиха, че Израел е уведомил Вашингтон, че запасите му от системи за прехващане са критично ниски.

На въпроса дали докладът е точен, както и съобщение в израелските медии, че Израел е готов да проведе директни преговори с Ливан, Саар отговори: „И на двата въпроса отговорът е „не“.“

Иран е изстрелял близо 300 балистични ракети и стотици дронове по Израел, според Института за изследвания на националната сигурност към Университета в Тел Авив от началото на войната на 28 февруари. Според израелските военни половината от изстреляните от Иран ракети са носили касетъчни боеприпаси.

Базираното в Ливан шиитско движение „Хизбула“ също изстрелва ракети по Израел като ливанската групировка твърди, че това е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей в началото на американско-израелската война срещу Иран.

 

Тагове:

Израел Иран системи прехващане
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem