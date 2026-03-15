Стармър и Тръмп обсъдиха отварянето на Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп и британският министър-председател Кийр Стармър са обсъдили в неделя „важността" на отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран, съобщи правителството в Лондон.

„Лидерите обсъдиха текущата ситуация в Близкия изток и важността на отварянето на Ормузкия проток с цел прекратяване на смущенията в глобалното корабоплаване, което повишава разходите в световен мащаб", се казва в изявление на говорителка на правителството.

Стармър е изразил и „съболезнования за американските военнослужещи, загинали по време на конфликта". Разговорът се провежда ден след като Тръмп призова страни като Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да изпратят военни кораби в помощ на САЩ за осигуряването на протока. Иранската армия ефективно блокира жизненоважния воден път в отговор на американско-израелските удари, стремейки се да навреди на световната икономика и да окаже натиск върху Вашингтон на фона на поскъпващия петрол.

Стармър е разговарял и с канадския премиер Марк Карни, като лидерите са обсъдили въздействието на продължаващото затваряне на пролива върху международното корабоплаване, заяви говорителката на „Даунинг стрийт“.

Стармър и Карни „се споразумяха да продължат разговорите за конфликта в Близкия изток на утрешната си среща“, добави говорителката.