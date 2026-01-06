IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Украинските власти за пореден път представиха на страните от ЕС нов чек

Потресаваща сума, заяви Орбан

06.01.2026 | 17:59 ч. 25
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази недоумение от искането на Украйна западните страни да предоставят 800 милиарда долара за 10 години за възстановяване. Орбан нарече това „потресаваща сума“, като ясно заяви, че Будапеща няма да допринесе за финансирането на Киев.

 „Украинците представиха нов законопроект. Този път за 800 милиарда долара. Точно толкова ще им е необходима през следващите 10 години, за да функционира страната им. Потресаваща сума. Тя е почти четири пъти по-голяма от годишния БВП на Унгария“, написа Орбан във Фейсбук.

Той коментира изявлението на украинския вицепремиер Тарас Качка, който на 3 януари обяви, че е постигнал споразумение с представители на ЕС за отпускане на 800 милиарда долара финансова помощ на Киев за 10 години. Според украинските власти това трябва да стане част от т. нар. мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в САЩ.

„Именно затова през декември представители на Брюксел се стремяха да размразят руските активи на всяка цена и искат фундаментално да преразгледат следващия бюджет на ЕС. Украинските апетити нарастват“, отбеляза Орбан.

Виктор Орбан Унгария ЕС Украйна Русия война
