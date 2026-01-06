Орбан: Украинските власти за пореден път представиха на страните от ЕС нов чек

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази недоумение от искането на Украйна западните страни да предоставят 800 милиарда долара за 10 години за възстановяване. Орбан нарече това „потресаваща сума“, като ясно заяви, че Будапеща няма да допринесе за финансирането на Киев.

„Украинците представиха нов законопроект. Този път за 800 милиарда долара. Точно толкова ще им е необходима през следващите 10 години, за да функционира страната им. Потресаваща сума. Тя е почти четири пъти по-голяма от годишния БВП на Унгария“, написа Орбан във Фейсбук.

Той коментира изявлението на украинския вицепремиер Тарас Качка, който на 3 януари обяви, че е постигнал споразумение с представители на ЕС за отпускане на 800 милиарда долара финансова помощ на Киев за 10 години. Според украинските власти това трябва да стане част от т. нар. мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в САЩ.

„Именно затова през декември представители на Брюксел се стремяха да размразят руските активи на всяка цена и искат фундаментално да преразгледат следващия бюджет на ЕС. Украинските апетити нарастват“, отбеляза Орбан.