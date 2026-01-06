Сърбия отбелязва Бъдни вечер, Вучич и патриархът призоваха към единение

Сръбският президент Александър Вучич поздрави за Бъдни вечер и Рождество Христово с публикация в профила си в Инстаграм гражданите, които изповядват православието по Юлианския календар, пожелавайки им здраве, семейна топлина и спокойствие.

Вучич изрази убеждението си, че сърбите ще покажат най-доброто от себе си, "за да успеем да изградим по-безопасно и по-справедливо бъдеще".

"Силата на една страна се измерва както с икономиката и мощта, които притежава, така и със способността ѝ да запази достойнството, единството и надеждата в трудни времена“, каза още сръбският държавен глава.

Сръбският патриарх Порфирий в празничното си послание подчерта, че Бъдни вечер и Рождество Христово е празник на мира, "когато трябва да преодолеем разделенията и да си протегнем ръка".

Той посочи, че ситуацията в Сърбия в момента е сложна и трудна, защото, както заяви, вътрешнополитическото напрежение е довело до дълбоко разделение в обществото и недоверие между хората, а различията в мненията все повече се превръщат в "ирационална омраза".

“Загубата на национална и културна идентичност е особено тревожна, което поставя под въпрос приемствеността на историческото и духовно самочувствие на нашия народ и не може да се обясни единствено с външни влияния", подчерта сръбският патриарх в словото си.

Председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич внесе голямо дъбово дърво (бадняк) в сградата на Президентството в Белград в унисон с традицията за Бъдни вечер на сърбите, изповядващи православието според Юлианския календар, стана ясно от снимки в профила на Вучевич в Инстаграм.

“Нека радостта от Рождество Христово ни укрепи и ни вдъхнови да запазим още повече мира, толерантността, братската любов и хармонията. Нека продължим да укрепваме, защитаваме и браним родината си Сърбия“, написа Вучевич.

Той внесе бадняк и в централата на СПП с думите "всеки трябва да си носи кръста", визирайки оттеглянето си от поста министър-председател под натиска на антиправителствените протести през януари 2025 г.

Баднякът е символът на Коледните празници в Сърбия и според традицията отсеченото от гората дърво трябва да се постави в камината, за да изгори. Изгарянето му е съпроводено с молитви настъпващата година да донесе щастие, любов, късмет и богатство. Според сръбските традиции баднякът трябва да гори през целия ден на 6 януари.

В градовете баднякът често символично се представя от сноп дъбови клонки с прикрепени кафяви листа, с които домът се украсява в навечерието на Коледа.

На Бъдни вечер Сръбската православна църква отбелязва последния ден на Рождественските пости и запалва големи обредни дървета (бадняци) пред храмовете в цялата страна. / БТА