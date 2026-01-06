Зам.-началникът на кабинета на Тръмп: Гренландия трябва да бъде част от САЩ

Стивън Милър, зам.-началникът на кабинета на президента Тръмп, смая американските съюзници и разтърси НАТО в понеделник вечерта, след като категорично заяви, че Гренландия "трябва да бъде част от Съединените щати“ - и настоя, че никоя държава не би посмяла да се бие с Вашингтон за бъдещето на арктическата територия.

В участие в предаването "The Lead“ с Джейк Тапър, излъчвано по CNN, заместник-началникът на кабинета на Белия дом и съветник по вътрешна сигурност отхвърли многократните въпроси дали Съединените щати биха могли да използват военна сила, за да завземат Гренландия, която в момента се управлява от Дания.

"Никой няма да се бие военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“, каза Милър в ефир, отхвърляйки многократните опити да го накарат изрично да изключи военни действия.

На пряк въпрос дали военната намеса е изключена, Милър не отрече възможността. Вместо това той оспори суверенитета на Дания над острова.

"Какво е основанието на техните териториални претенции?“, попита Милър.

"Какво е основанието им да имат Гренландия като колония на Дания? Съединените щати са силата на НАТО. За да могат Съединените щати да осигурят арктическия регион, да защитят и отстояват НАТО и интересите на НАТО, очевидно Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати и затова това е разговор, който ще водим като държава", разсъждава Милър.

Коментарите му дойдоха, след като президентът Доналд Тръмп отново отказа да изключи възможността за превземане на Гренландия със сила, задълбочавайки опасенията сред европейските съюзници, че администрацията е готова да преначертае границите в НАТО в името на "националната сигурност“ на САЩ.

Милър настоя, че идеята за присъединяване на Гренландия към Съединените щати не е внезапна ескалация, въпреки подновеното внимание около нея.

"Президентът е ясен от месеци. Официалната позиция на правителството на САЩ от началото на тази администрация – честно казано, още от предишната администрация на Тръмп – е, че Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати“, каза Милър пред Тапър.

Когато водещият отбеляза, че въпросът внезапно е станал спешен след провокативна публикация в социалните медии от съпругата на Милър, Кейти Милър, старшият помощник в Белия дом се разгневи.

"Знам, че третирате това като сериозна новина“, каза Милър, "но президентът беше много ясен по въпроса.“

На повторен въпрос дали Съединените щати биха изключили използването на сила срещу друга страна от НАТО за постигане на тази цел, Милър отклони въпроса.

"Няма нужда дори да мислим или да говорим за това в контекста, в който питате за военна операция“, каза той.

Скандална публикация

Спорът избухна през уикенда, след като Кейти Милър, бивш служител в Белия дом на Тръмп и консервативна медийна фигура, публикува изображение на Гренландия, драпирана в американско знаме, с една-единствена дума отдолу: "СКОРО“.

Публикацията бързо обиколи интернет и социалните мрежи, появи се веднага след като САЩ проведоха драматична операция във Венецуела, която доведе до залавянето на президента на страната, което предизвика тревога сред съюзниците относно готовността на Вашингтон да преначертае границите със сила.

Реакцията на Дания беше бърза и необичайно директна.

В изказвания, излъчвани по националната телевизия, датският премиер Мете Фредериксен напомни на зрителите, че Гренландия многократно е отхвърляла да стане част от Съединените щати.

"Вече ясно заявих каква е позицията на Кралство Дания и че Гренландия многократно е заявявала, че не иска да бъде част от Съединените щати“, каза Фредериксен и отправи остро предупреждение за последствията от американската агресия.