Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи глобални мита в размер на 15%, продължавайки да недоволства срещу решението на Върховния съд, което отмени предишните му данъци върху вноса.

В петък той обяви, че ще замени отменените от съда мита с 10-процентен налог върху всички стоки, влизащи в САЩ, информира BBC.

В събота обаче той съобщи в Truth Social, че размерът им ще бъде увеличен до максимума, разрешен от неизползван досега търговски закон. Тези мерки ще влязат в сила във вторник, 24 февруари, и могат да останат в действие само около пет месеца, преди администрацията да трябва да поиска одобрение от Конгреса.

Новата данъчна ставка от 15% повдига въпроси за страни като Обединеното кралство и Австралия, които вече бяха договорили 10% мито със САЩ.

Тръмп каза, че администрацията му е взела решението да повиши налога след преглед на "нелепото, лошо написано и изключително антиамериканско решение за митата, издадено вчера".

С решение, взето с 6 на 3 гласа, Върховният съд установи, че президентът е превишил правомощията си, когато миналата година въведе всеобхватни глобални мита, използвайки закон от 1977 г., известен като Закон за международните извънредни икономически сили (IEEPA).