IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Доналд Тръмп заяви, че ще наложи глобални мита в размер на 15%

Мерките ще влязат в сила във вторник, 24 февруари

21.02.2026 | 22:20 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи глобални мита в размер на 15%, продължавайки да недоволства срещу решението на Върховния съд, което отмени предишните му данъци върху вноса.

В петък той обяви, че ще замени отменените от съда мита с 10-процентен налог върху всички стоки, влизащи в САЩ, информира BBC.

В събота обаче той съобщи в Truth Social, че размерът им ще бъде увеличен до максимума, разрешен от неизползван досега търговски закон. Тези мерки ще влязат в сила във вторник, 24 февруари, и могат да останат в действие само около пет месеца, преди администрацията да трябва да поиска одобрение от Конгреса.

Свързани статии

Новата данъчна ставка от 15% повдига въпроси за страни като Обединеното кралство и Австралия, които вече бяха договорили 10% мито със САЩ.

Тръмп каза, че администрацията му е взела решението да повиши налога след преглед на "нелепото, лошо написано и изключително антиамериканско решение за митата, издадено вчера".

С решение, взето с 6 на 3 гласа, Върховният съд установи, че президентът е превишил правомощията си, когато миналата година въведе всеобхватни глобални мита, използвайки закон от 1977 г., известен като Закон за международните извънредни икономически сили (IEEPA).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мита САЩ Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem