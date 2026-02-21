След четири години на война в Украйна: Как се промениха европейските армии?

На фона на нарастващото чувство за нестабилност и нуждата от европейска независимост по отношение на отбраната, както и на признаването на руската заплаха, европейските армии се променят, но как? Достатъчно ли е това за война с Русия?

Тъй като Европа осъзнава заплахата, която Русия представлява за нейната сигурност, много страни инвестират в отбранителните си способности, увеличават числеността на своите армии, а някои обмислят механизми за мобилизация в случай на война. Това е особено важно, тъй като руската армия е значително по-голяма дори от най-големите европейски армии. Тези промени могат да се видят на целия континент.

Трите военни държави в тежка категория

Франция

През 2025 г. Франция обяви платена, доброволна, 10-месечна военна служба за лица на възраст 18-25 години, при която доброволците ще преминат обучение и ще бъдат разположени само във Франция или нейните отвъдморски територии. Програмата вече е стартирала. Тази стъпка има за цел да увеличи отбранителните способности на Франция. Първоначалната цел е да се наберат 3000 членове до септември 2026 г., като броят им се увеличи до 4000 през 2027 г. и 10 000 годишно до 2030 г. Те ще приемат заявления месечно.

Броят на резервистите се е удвоил от 28 000 през 2014 г. до над 46 000 през 2025 г. Чрез увеличаване на броя на резервистите и на обучените и способни да бъдат мобилизирани в случай на отбранителна война, Франция укрепва своите способности, нещо, което ѝ е липсвало през последните десетилетия. Франция също така увеличава военните разходи, като се стреми да удвои сумата, похарчена през 2017 г., до 2027 г. Бюджетът за 2026 г. първоначално беше блокиран, но сега ще влезе в сила, което ще позволи на президента Макрон да увеличи разходите, както беше обещано.

Френската армия в момента е около 200 000, а резервистите, включително новата цел от 3000 до септември 2026 г., биха били почти 50 000, което дава на Франция значителни отбранителни възможности.

Германия

Германия има малка армия от доста време насам - тя е демилитаризирана след Втората световна война. Западна Германия обаче става член на НАТО през 1955 г., същата година, в която е създаден Бундесверът за борба със заплахата от Съветския съюз и Варшавския договор, която включва Източна Германия. Идеите за голяма сухопътна армия са противоречиви, като мнозина все още се противопоставят и дори протестират срещу потенциалното възстановяване на наборната военна служба през 2025 г. Това е въпреки оборудването и оръжията, произведени в Германия. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна обаче нещата се промениха.

Германия възнамерява да изгради най-голямата сухопътна армия в Европа, като ръководителят на Асоциацията на Бундесвера, Андре Вюстнер, се стреми да я увеличи до 260 000 от сегашния ѝ размер от около 180 000, какъвто е бил размерът през по-голямата част от последното десетилетие. Те също така масово обещаха да увеличат разходите за отбрана; миналата година те се съгласиха на бюджет от 128 милиарда долара за 2026 г. - най-големият досега - и правят военни поръчки за дронове и други военни стоки.

Подобно на Франция, въпреки противопоставянето, те възстановяват форма на национална служба. В тази система присъединяването е доброволно, но в случай на нахлуване, присъединилите се могат да бъдат мобилизирани. Виждаме, че отношението на Германия към милитаризацията се е променило значително и че нейните възможности се променят, макар и бавно.

Полша

Полша в момента има най-голямата армия в Европейския съюз с около 215 000 души и възнамерява да я увеличи до 300 000 войници на активна служба и 200 000 резервисти до 2039 г., както заявяват полските въоръжени сили. Това е огромно увеличение от 2020 г., когато размерът на армията беше 116 200 души.

2026 г. ще бъде година с рекорден бюджет за отбрана, достигащ 4,8% от БВП, а страната вече е с най-високи разходи в Европа като дял от БВП. Полша също така закупува значително количество за своята отбрана, включително танкове K2 Black Panther, гаубици K9 Thunder, изтребители FA-50 Fighting Eagle, батареи за противовъздушна отбрана Patriot, танкове M1A1 Abrams, 32 изтребителя F-35, бойни хеликоптери AH-64E Apache и подводници Saab A26 от Швеция, съобщи Politico. Един от проблемите обаче е липсата на вътрешна отбранителна индустрия.

Разходите за отбрана и готовността се увеличават в цяла Европа

Германия, Франция и Полша правят най-значителните промени в своите отбранителни способности. Други държави обаче следват примера им по отношение на разходите и повишаването на готовността. До 2024 г. вече има 20% увеличение на разходите за отбрана в Европа.

Обединеното кралство сега обещава да удвои броя на войските си в Норвегия, за да възпре руската заплаха.

"Ще създадем британска армия, която е 10 пъти по-смъртоносна за възпиране от сушата", каза министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили през 2025 г. в началото на Стратегическия преглед на отбраната, "чрез комбиниране на повече хора и бронирани способности с противовъздушна отбрана, комуникации, изкуствен интелект, софтуер, оръжия с голям обсег и рояци от дронове за наземна употреба."

Постоянният брой на армията не трябва да падне под 80 000 души, добави той. До ноември 2025 г. Обединеното кралство най-накрая видя повече новобранци, отколкото хора, напускащи армията, за първи път от години.

Някои държави, като Испания, постоянно не успяват да изпълнят целите на НАТО за разходи и твърдят, че не могат да изпълнят изискването на НАТО за 5%, въпреки че увеличават разходите за отбрана, за да достигнат 2% от БВП си, подобно на Белгия, Люксембург и Словения.

Други са увеличили разходите си по-значително, като Хърватия и Чехия са увеличили разходите си до 3% от БВП през 2026 г., а по-забележително е, че Дания и Финландия са увеличили разходите си с над 3%, Естония с 5,4% годишно до 2029 г., Латвия с 4% през 2026 г. и увеличение до 5%, а Литва между 5% и 6% до 2030 г. Като цяло, скандинавските, северните, балтийските и източните страни са показали най-голяма готовност да увеличат разходите си за отбрана и да бъдат готови за конфликт; например, Финландия може да разположи 280 000 души в случай на война с Русия и увеличава разходите.

Европейският съюз като цяло е наясно с необходимостта от повишаване на готовността и отбранителните способности. Тя прие инициативата за отбрана, предложена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, "Готовност 2030", известна преди като "ReArm Europe". Тя предвижда увеличаване на разходите за отбрана, запълване на пропуските в способностите, увеличаване на запасите, подобряване на военноморския капацитет, укрепване на киберсигурността, прилагане на мерки за дронове и борба с тях и като цяло подготовка за кризи и война.

Предизвикателства и решения

Много страни са изправени пред ключови предизвикателства при увеличаването на военните си разходи и/или разходи, а има и проблеми с по-широката интеграция и координация в цяла Европа. Някои страни се борят с броя на набиращите персонал. Обединеното кралство имаше проблем с притока и оттока на персонал само доскоро, въпреки високото качество на военните си сили. Други, като Испания и Италия, както беше споменато, не могат или не искат да отделят необходимите средства, за да отговорят на изискванията на НАТО.

Много армии също са се обучавали за бой, което не е задължително да е от значение за реална война с Русия. Някои украинци се притесняват, че Европа или армиите на НАТО не са се подготвили за война с дронове, например. Особено ако Европа трябва да е самостоятелна и да не разчита на САЩ, координацията между нейните членове в случай на война може да бъде предизвикателство, като се има предвид, че повечето големи европейски сили са се координирали под егидата на НАТО. Украйна може да предложи експертиза, способности и иновации, за да помогне на Европа в случай на война с Русия, споделяйки голяма част от опита си. Европа може да обмисли по-задълбочена интеграция в отбраната и нова рамка за отбрана. Тя би могла също така да се подготви за европейска армия, която съществува извън НАТО, за да се интегрира и координира по-добре.

"ЕС би могъл да разработи свой собствен команден щаб, който да командва както силите на ЕС, така и да бъде върховен европейски командир над националните въоръжени сили", каза Макс Бергман, директор на Програмата за Европа, Русия и Евразия и Центъра "Стюарт" за евроатлантически и северноевропейски изследвания в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. "Създаването на командване на ЕС се обсъжда от десетилетия и ЕС наистина разполага с начална командна структура за управление на мироопазващите си мисии. Но опасенията относно дублирането с НАТО и опозицията на САЩ блокираха създаването ѝ. Сега обаче, когато може да има ясно разделение между Съединените щати и Европа по отношение на отбраната, е логично Европа да има поне независим команден капацитет, за да предотврати всякакви организационни пропуски в европейската отбрана."