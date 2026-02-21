Йорданова: Не даваме индулгенции на служебния кабинет, нито пускаме фойерверки

Ще ги съдим по делата. Това заяви пред "Опорни хора" депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова по повод работата на служебното правителство на Андрей Гюров.

"Ние не даваме нито индулгенции на служебния кабинет, нито пък пускаме фойерверки. Не, настояваме за конкретни, енергични, бързи и решителни дела", категорична беше тя пред Bulgaria ON AIR.

По повод оставката на служебния вицепремиер Стоил Цицелков, тя подчерта: "Ходът с оставката и действието на премиера да я приеме веднага бяха правилни. Основната задача на служебния кабинет е да организира честни избори и да даде възможност на всеки, който гласува, правилно да му се отчете гласът. Така че не може да бъде допусната нито една сянка на съмнение спрямо хората, които отговарят за организирането на този процес в служебното правителство. Нито една личност, нито едни конкретни професионални качества не могат да са аргумент, за да има сянка на съмнение върху честността на вота".

Йорданова коментира и случая от Петрохан и Околчица. По думите ѝ това е огромна трагедия, която се използва за политически цели.

"Прави се опит да се насочи политическа атака спрямо нашата коалиция ПП-ДБ. Тук обаче, в резултат на тази ожесточена политическа атака, големият губещ е България и българското общество. Защото се прекрачват граници, раздира се и крехката тъкан на обществото, която прави възможно доверието към институциите. За да функционира едно общество, трябва да вярваме, че държавните институции са на мястото си, могат да разследват престъпления, могат да закрилят уязвимите. В момента, за съжаление, институциите не действат по най-убедителния начин", заключи тя.

Депутатът от ПП-ДБ призова за подкрепа относно смяна на изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като по думите ѝ Борислав Сарафов заема позицията в противоречие на закона.

