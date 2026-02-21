Зарков за проекта на Радев: Започнахме да задържаме симпатизантите си

Дадохме ясен сигнал, че пророкуванията за „Българска социалистическа партия“ (БСП) няма да се сбъднат, а напротив – тя тръгва по пътя на възстановяване на своето значение. Това каза лидерът Крум Зарков на пресконференция пред журналисти. Съставът на новото Изпълнително бюро на БСП отговаря на концепцията за обновление чрез уважение, каза още той.

БСП ще се яви отново на предстоящите избори в коалицията „БСП – Обединена левица“, посочи Зарков. Той обясни, че БСП никога повече няма да бъде в подчинение и ще се работи на принципите на равнопоставеност и взаимно уважение по общи каузи.

По отношение на Сергей Станишев Крум Зарков определи присъствието му в Изпълнителното бюро като „нормално“. Нямаше влияние на Делян Пеевски при Сергей Станишев, няма влияние на Пеевски в нито един от Изпълнителното бюро, което предлагам, каза още Зарков. Дори и да има такова влияние, то никога няма да пробие, добави лидерът на БСП.

На въпрос за симпатизантите на БСП, които гледат към политически проект на Румен Радев, Зарков каза: „Мисля, че започнахме да ги задържаме“. Ще продължим, защото те ясно ще осъзнаят, че БСП е тяхното политическо семейство и има бъдеще, каза още той. По думите му всички, които говорят за оттичането от редиците на БСП, надали познават социалистите.

Лидерът на БСП каза още, че според него Андрей Янкулов прави добре, като упражнява своите правомощия да постави въпроса за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов във Висшия съдебен съвет.

БСП ще се завърне в европейската политика, заяви още Крум Зарков.

Той коментира присъствието на военна авиация на летище „Васил Левски“. Продължават притеснения и ще настояваме за информация по този въпрос, каза Зарков. Според него ситуацията е показала, че има усещане за „многонационален консенсус в Европейския съюз“ за по-голямо въоръжаване и милитаризация.

Това не е така и левите партии в Европа не приемат безкритично този курс, заяви Зарков. Социалистите ясно заявяват, че повече пари за въоръжаване не означава автоматично повече сигурност, добави той. Според него Европейският съюз се нуждае от ясно, комплексно и стратегически обосновано виждане за сигурността, което да включва политически, икономически, енергийни и социални измерения.

България като член на ЕС и НАТО трябва да провежда разумна и прагматична отбранителна политика, съобразена с националния интерес, добави Крум Зарков. Той допълни, че средствата, отделени за въоръжение, трябва да бъдат съпоставени и балансирани с нуждите на здравеопазването, образованието, социалната сигурност, сближаването, културата и климатичната устойчивост. Сигурност без социална кохезия е илюзия, която многократно е водила до трагедии, посочи лидерът на БСП. Мирът е основна цел на политиката, заяви той, цитиран от БТА.