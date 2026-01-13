IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ утре

Вероятно ще бъде върнат веднага

13.01.2026 | 11:56 ч. Обновена: 13.01.2026 | 11:58 ч. 9
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарната група в 51-вото Народно събрание - ПП-ДБ.

Това ще стане утре, 14 януари, от 10.00 часа.

Първият мандат, връчен на ГЕРБ-СДС бе върнат веднага от премиера в оставка Росен Желязков. Същото се очаква с процедурата и утре. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха преди дни, че папката ще бъде върната веднага.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

румен радев мандат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem