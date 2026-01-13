Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ утре

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарната група в 51-вото Народно събрание - ПП-ДБ.

Това ще стане утре, 14 януари, от 10.00 часа.

Първият мандат, връчен на ГЕРБ-СДС бе върнат веднага от премиера в оставка Росен Желязков. Същото се очаква с процедурата и утре. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха преди дни, че папката ще бъде върната веднага.