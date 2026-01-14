IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Български пощи" получават допълнителни 25 млн. евро за обмяна на левове в евро

Те са под формата на оборотен кредит

14.01.2026 | 20:19 ч. 5
БГНЕС

Правителството в оставка отпусна допълнителни 25 млн. евро на „Български пощи“ ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са, за да се осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Само за първата седмица в мрежата на „Български пощи“ са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева. Разчетите на база на фактическите заявки над 1000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата, се посочва в съобщението.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г.

