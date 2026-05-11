Икономист: Още отсега бюджетът за 2026 г. е на червено

От планирания дефицит за 2026 г. остават грубо 2 млрд. евро, свободният буфер от фискалния резерв е около 2,5 млрд. евро, а пространството за нетен дълг до края на годината – 800 млн. евро. Не се вижда достатъчно усилие за повишаване събираемостта на данъците. Консервативният бюджет до края на годината би свил инфлацията, а този за следващата изисква най-вече една реформа – програмното бюджетиране. Правителството трябва да се справи със синдикатите. Това коментира икономистът и преподавател в УНСС Щерьо Ножаров в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

На база мои изчисления разрешеният бюджетен дефицит от БВП е 2,9%, а не 3%, според средносрочния фискално-структурен план, одобрен с европейско решение. Това е 3,76 млрд. евро за годината, а 1,75 млрд. към април вече са похарчени. Т.е. остават грубо 2 млрд., пресмята Щерьо Ножаров.

Свободният буфер от фискалния резерв е около 2,5 млрд. евро - самият резерв е 6 млрд., неснижаемият буфер е 2,5 млрд., но има още 1 млрд. за реални нужди.

Нетният първичен дълг според средносрочния фискално-структурен план е 2 млрд. за годината, т.е. остатък за новото правителство от 800 млн. до края на годината (ако то ги надвиши, влизаме в европейска корекционна процедура) при изтеглени от служебното правителство 1,2 млрд.

Таванът на бюджетната експанзия е 39% от БВП, а не както миналата година 41,3%, посочва икономистът.

Бяха направени някои финансови гимнастики. Изтеглянето на 1,4 млрд. от ББР не променя дефицита (защото е финансова операция), но променя ликвидността.

В България има 700 обществени дружества при 6 млн. население. От тях бяха изтеглени едни 250 млн., които също увеличават ликвидността. Не знаем също така дали няма неразплатено ДДС към фирмите за миналата година.

Служебният финансов министър задържа положението, но с много жокери. Фискалното пространство за новото правителство рязко намалява, смята Ножаров.

Плащането на пенсиите по швейцарското правило ще изисква едни 500 млн. Ако вдигнем още 5% заплатите на публичната администрация (централната плюс регионалните подразделения) – ще отидат още 500. И така, от 2 млрд. от дефицита остава само още 1 млрд. за съфинансиране по ПВУ, капиталови разходи, буфер за издръжка на ведомствата и за социални разходи.

„Т.е. още отсега бюджетът за 2026 г. е на червено в тази конфигурация.“

От началото на годината приходите в бюджета са нараснали с 10%, но разходите със 17%. Растежът на приходите при дефлатор от 6,8-7,5% (според Фискалния съвет) е малък. Това говори за липса на достатъчно усилие за повишаване събираемостта на данъците.

„Увеличаването на тавана на дълга без процедура по дерогация от ЕК не е възможно.“

