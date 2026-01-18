САЩ доставят първите български "Страйкър" през февруари

Първите бойни машини „Страйкър“ ще бъдат транспортирани от САЩ в България през февруари. Те ще бъдат асемблирани, дооборудване в завод „Терем – Ивайло“ ЕООД във Велико Търново, който е готов да ги приеме. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти.

Той припомни, че преди година правителството е инвестирало над 17 млн. лв в подготовката на този процес. Общо 198 машини се очакват да пристигнат в завода. Договорът за тях бе сключен със САЩ през 2023 г. и е на стойност 2,5 млрд.лв.

След проверката, Запрянов подчерта, цитиран от БТА, че заводът е готов да ги приеме, реновирани са изцяло най-важните сгради, изградени са три нови сгради, в процес са довършителните дейности. Освен строителната дейност се подготвя и обучава личният състав, който трябва да извършва асемблирането.

Министърът в оставка посочи, че в завода ще бъде разкрит център на фирма „Харис“ за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства. В завода ще бъде проверявана готовността на вътрешните комуникационни системи на всяка една машина. Той уточни, че цялата рамка на договора между министерствата на отбраната на САЩ и България е над милиард и двеста хиляди лева и се извършва по план.

Новите машини ще дойдат от „Дженерал Дайнамикс“ и в „Терем-Ивайло“ ще бъде завършено тяхното дооборудване, след което техниката ще бъде сдадена на сухопътните войски на САЩ. След това сухопътните войски на щатите ще доставят техниката на сухопътните войски към Министерството на отбраната на България, а изпитанията ще бъдат извършени в района на Велико Търново, след което ще започне обучението на екипажите.

Водещ приоритет за министерството остава подготовката на професионалните военни сили и подчерта, че в случай на мобилизация трябва да постъпват хора с военна подготовка, а последните с наборна служба са от 2007 година. Опитите са тази задача да бъде решена с доброволна служба в резерва, с по 200-300 души, което е недостатъчно, обясни той и каза, че за следващото ръководство на Министерството на отбраната ще остане задачата да бъде променен Законът за резерва на Българската армия.