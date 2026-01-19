В кадър: Тристранката с първо заседание за година

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 18 / 18

Заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание се провежда днес в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет..

Основната цел на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване е въвеждането на мултифондовия модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Това каза зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта на днешното заседание.

Той добави, че е направен цялостен преглед на допълнителното пенсионно осигуряване в контекста на целта за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). По думите му има препоръки за развиване и усъвършенстване на регулаторната рамка.

Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил. Чрез въвеждането на мултифондов модел ще даде възможност осигурени лица да могат да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита “различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл“.

Естония, Литва, Словакия, Хърватия, Полша и Румъния са част от държавите, за които Ананиев каза, че успешно са въвели многофондовата система и допълнителното пенсионно осигуряване.

Заседанието на НСТС бе открито от вицепремиера в оставка Томислав Дончев, който е и председател на съвета. Той каза, че е предложено на заседанието да се обсъдят въпроси с т. нар. “удължителен закон на бюджета”, така и публикуваният за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закон за трудова миграция и трудова мобилност.