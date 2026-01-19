Какво предвижда Конституцията при оставка на президента

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд.

Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства.

Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Свързани статии Румен Радев: Утре депозирам своята оставка като президент

Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова. Тя ще встъпи в длъжност, когато Конституционният съд приеме оставката на Румен Радев и постанови, че Илияна Йотова е новият президент. Срок за това няма. КС ще провери преди всичко дали държавният глава е взел решението по собствена воля. Очаква се бързо произнасяне, тъй като няма съмнения, че президентът Радев е взел това решение не под натиск.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България. На втория тур на първите демократични избори за президент – на 19 януари 1992 г. за президент и вицепрезидент са избрани Желю Желев и Блага Димитрова, издигнати от СДС. На 30 юни 1993 г. вицепрезидентът Блага Димитрова подава оставка. В заявлението си до Конституционния съд тя заявява, че "отдавна обмисля това свое решение" и изтъква политически съображения за този свой акт, се посочва в Решението на Конституционния съд от 6 юли 1993 г. Със същото решение съдът прекратява предсрочно пълномощията на Блага Димитрова като вицепрезидент.

Президентът Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си утре. Той подчерта, че Илияна Йотова ще бъде добър президент. Радев намекна за нов политически проект, но не даде подробности. Той даде заявка, че преди посочването на министър-председател ще се проведе нов кръг от консултации с парламентарно представените политически сили. Засега публично са споменавани две дати за предсрочния вот - 29 март и 19 април.