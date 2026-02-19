Как Съветът за мир на Тръмп е създаден за многомилиарден провал

Съветът на мира ще бъде домакин на първото си заседание във Вашингтон. Президентът Тръмп заяви, че то ще бъде „най-голямото и най-престижното... свикване някога“.

И все пак, поради прекомерните си амбиции и съмнителна легитимност, Съветът на мира може да въвлече САЩ в неразрешими кризи и да подкопае влиянието на Вашингтон.

Въпреки че Съветът първоначално е замислен за справяне с кризата в Газа, новоиздаденият му устав критикува „институции, които твърде често са се проваляли“ и „се стреми да насърчава стабилността, да възстанови законното управление и да осигури траен мир в райони, засегнати или застрашени от конфликти“.

По този начин, както предложи президентът Тръмп, Съветът на мира е насочен към ООН, която Вашингтон счита за раздута бюрокрация, изпълнена с идеологически пристрастия.

И все пак тези широкообхватни амбиции биха могли да се окажат разсейване на Вашингтон във външната политика, фокусирайки се върху въпроси, които нямат реално отношение към жизненоважни интереси на САЩ. Например, Тръмп вече изрази желанието си да разреши конфликта между Египет и Етиопия относно язовир „Гранд Ренесанс“, намекна, че Съветът може да поеме някои от отговорностите на 66-те международни организации, които Вашингтон напусна в началото на 2026 г., и заяви, че може „да прави почти всичко, което членовете му искат“.

Рискът от пренатоварване се утежнява от съмнителната способност на Съвета да постига резултати. Неформалният и ексклузивен характер на минилатералните организации постоянно води до неоптимална ефективност и недостатъчна легитимност.

Но характеристиките на Съвета за мир могат да изострят този проблем.

Въпреки че уставът му обещава „по-гъвкави и ефективни“ подходи, липсват механизми за прилагане, разрешаване на спорове и отчетност, както и структура, която да позволява добро управление, пише за Responsible Statecraft Томас Кавана, нерезидентен сътрудник в „Приоритети на отбраната“ и сътрудник-академичен посетител в университета Лихай.

Прекомерната персонализация е също толкова проблематична. Президентът Тръмп определя кой получава покани за членство, контролира финансите на Съвета, определя дневния ред, може да налага вето върху решения и може да изключва членовете на изпълнителния съвет. Той може да бъде заменен само ако подаде оставка или бъде единодушно обявен за недееспособен и само той може да назначи нов председател.

Освен това, Тръмп е предлагал изпълнителни позиции на противоречиви фигури, включително бившия британски премиер Тони Блеър, съархитект на войната в Ирак, и израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е разследван от Международния наказателен съд за военни престъпления.

Тази централизация на властта може да подкопае статута на Съвета като безпристрастен арбитър.

Съветът за мир може също да пострада от нежеланието си дори да демонстрира „илюзията за справедливост“ в международните отношения.

Вярно е, че САЩ често използваха международното право и така наречения „ред, основан на правила“, за да защитят своята хегемония. Когато правилата противоречат на интересите им, те често ги заобикаляха, включително чрез злоупотреба с ветото си в Съвета за сигурност на ООН или чрез намеса в избори, преврати и убийства срещу суверенни държави.

Съветът на мира изглежда е настроен да продължи тази тенденция. Той до голяма степен пропуска международните принципи след Втората световна война, включително националния суверенитет, самоопределението и равните права.

Освен това, много от най-нестабилните и слабо развити страни в света не са получили покани. Повечето обаче биха се затруднили да платят таксата от 1 милиард долара, изисквана от държавите, които желаят да останат членове след три години.

Тези характеристики са ограничили привлекателността на Съвета. Въпреки че важни държави, включително Саудитска Арабия, Турция, Индонезия и Израел, са приели поканата на Тръмп, около 40 от 60-те държави, които Вашингтон е ухажвал, все още не са се присъединили.

Китай, Русия и Индия не са ангажирани. Дори и да променят решението си, те все още може да дадат приоритет на ООН, където имат по-голямо влияние. По същия начин, повечето европейски демокрации са запазили дистанция, до голяма степен поради опасения относно ООН и потенциалното членство на Москва.

Нещо повече, сунитските арабски членове на Съвета приеха поканата на Тръмп единствено за разрешаване на кризата в Газа.

Тези ограничения могат да подкопаят легитимността на Съвета, особено в спорове, включващи нечленуващи страни, или глобални проблеми.

Съветът на мира би могъл дори да подкопае интересите на Америка. Например, враждебността му към ООН би могла допълнително да натовари финансите на организацията и да подтикне други страни да я пренебрегнат. И все пак, въпреки тези предизвикателства, мисиите на ООН са помогнали за стабилизирането на цели региони на относително ниска цена, факт, който администрацията на Тръмп от време на време признава.

По този начин, упадъкът на ООН би могъл да дестабилизира множество региони, излагайки на риск американските животи и активи, като същевременно оказва натиск върху Вашингтон да обмисли по-скъпи форми на участие.

Съмнителната позиция на Съвета по отношение на принципите би могла да разпали напрежение и насилие.

Например, недостатъчното представителство на палестинците спрямо Израел би могло да подкопае следващата фаза на мирния процес в Газа, който ще се развие в нестабилен контекст, ще доведе до сложно разоръжаване и възстановяване и ще включва Международни стабилизационни сили под американско наблюдение.

В по-широк смисъл, тъй като допълнително подкопава легитимността, която е в основата на международното влияние на Вашингтон, Съветът на мира би могъл да стимулира други страни да търсят алтернативни партньорства, които изключват САЩ, и да се противопоставят по-енергично на Вашингтон.

Вместо саморазрушителна глобална визия, Вашингтон трябва да пренасочи Съвета на мира към прилагането на своята затруднена мирна програма в Газа по легитимен и устойчив начин.