Защо Марго Роби, Сидни Суини и Памела Андерсън се правеха на влюбени в колегите си?

Актрисите, които използваха секси близост с колегите си на червения килим, за да увеличат интереса към филмите си

19.02.2026 | 22:09 ч. 3
Снимка: Getty Images

В продължение на много години дълъг списък от двойки звезди, екранни партньори, имитират любовта си от екрана по време на съответните си пресконференции, рекламиращи филма им.

Но тези знаменитости всъщност не са влюбени един в друг и в много случаи са в щастливи връзки и бракове далеч от най-новите си проекти.

И така, защо създават този шоуманс (от шоу и романс), ще попитате? Появяванията им на червения килим се използват, за да се привлекат погледи, медийно внимание и от своя страна да се увеличат продажбите на билетите за съответните филми.

„Шоумансът е основно един от най-издръжливите маркетингови трикове на Холивуд“, казва Кристофър Халидей, старши преподавател по визуални култури в King's College London.

А ето и кои бяха двойките знаменитости, които демонстрираха нежна близост един към друг, за да предизвикат интерес:

Марго Роби и Джейкъб Елорди

Марго Роби и Джейкъб Елорди бяха много флиртуващи по време на промоционалното си турне за „Брулени хълмове“, преди излизането на филмовата адаптация на Емералд Фенъл.

Джейкъб преди това предизвика учудване, когато заяви, че с Марго са били „обсебени“ един от друг, докато са снимали блокбастъра, и твърди, че се е уверил, че е на не по-малко от 5 метра от актрисата „през цялото време“.

„Имаме взаимна обсесия“, каза той пред американската развлекателна платформа Fandango, докато русата красавица седеше наблизо.

Взаимната „обсесия“ помогна за вживяването им в ролята, както добави Джейкъб: „Имаше момент, в който тичахме ръка за ръка през пустошта, може би дори не в сцената, просто подготвяйки я, където аз я гледах, а тя ме гледаше и наистина осъзнавах, че гледам Катрин, а тя гледаше Хийтклиф. И в този момент ние наистина бяхме част от тяхната любов, наистина.“

Междувременно феновете обвиниха Марго и Джейкъб, че са участвали в „куц“ рекламен трик, за да промотират филма, след като предизвикаха недоумение с еуфоричните си забележки.

Джейкъб в момента е във връзка с ютубърката Оливия Джейд, а Марго е щастливо омъжена за копродуцента на „Брулени хълмове“ Том Акърли.

Източник: Tialoto.bg

Марго Роби и Джейкъб Елорди
