Четирима герои без име: Бездомни кучета спасиха човек от пожара във "Фанагория"

Зад трагедията в конна база "Фанагория" във Варна има и 4 герои, без име, но със смели сърца. Това са 4 улични кучета. Тяхната история и какво точно се е случило през трагичната нощ, в която за изгоряха живи 7 коня, разказа за Varna24.bg, Дилян Григоров.

Когато "Фанагория" е обхваната от пламъци, сам със стихията и животните е техният треньор Петко. Той скача в огъня и започва да спасява животните, едно по едно. "Първите три коня успява да освободи бързо. Всичко става много бързо. Макар и трудно, успява да пусне и 4-я кон. Но 5-ят започва да буйства и рита. Конят удря Петко в главата и той губи съзнание", разказва Григоров.

Треньорът пада сред пламъците безпомощен и сам. Но тогава идва неочаквана помощ - 4 улични кучета, които живеят там и за които хората от конната база се грижат. Започват да лаят и да се опитват да спасят припадналия мъж. "Петко отваря очи. Усеща, че кучетата го ближат и се опитват да го издърпат."

Свързани статии Пожар в исторически комплекс "Фанагория", загинаха седем коня

Героичната постъпка на 4-те кучета и това, че без колебание влизат в огнената стихия спасява 1 човешки живот - този на Петко. Мъжът все още е в болница, където се лекува. Предстои му да влезе в барокамера, заради огромното количество дим, който дробовете му се поели.

"Тези кучета не търсеха награда. Те действаха по инстинкт, който е по-чист от човешките сметки. Инстинктът да пазиш. Да бъдеш верен. Да не изоставиш. Те не са бездомни. Те са герои! И ако ги видите пред Фанагория, моля, оставете им храна и вода. Те имат нужда от грижа. Докато успеем да им намерим нов дом.", пишат от "Фанагория".