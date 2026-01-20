IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар в исторически комплекс "Фанагория", загинаха седем коня

Леко е пострадал пазача на базата

20.01.2026 | 10:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Пожар е избухнал тази нощ в историко-географския комплекс "Фанагория" във варненския квартал "Аспарухово", съобщиха от ОД МВР - Варна. . 

Сигналът за пламъците е подаден в 3.25 ч. 

Загинали са седем коня. Пристигналите на място пожарникари са успяли да спасят само четири животни. Нанесени са големи материални щети. Леко е пострадал пазачът на базата. Той е откаран за медицински преглед.

От варненската полиция добавиха, че предстоят огледи, но по първоначални данни не става дума за умишлен палеж.

Прабългарското селище "Фанагория" е единственият по рода си действащ музей на открито в страната. Комплексът е копие на прабългарски боен стан от 6-8 век и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти, действащи занятчийски работилници, възстановени старинни костюми, въоръжение, битови предмети и обзавеждане. 

През август 2024 г. кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че комплексът ще бъде премахнат от парка в кв. "Аспарухово" заради изтекло разрешително.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

пожар Фанагория загинали коне
