Като в центъра на Монако: 4,50 € за кафе или чай в Пампорово, 11 € за зеле и моркови

Отново главозамайващи цени в български зимен курорт.

Съпругата на музиканта Цветелин Атанасов, познат като Цецо Елвиса, сподели снимка на касова бележка във Facebook, която предизвика възмущение. От нея става ясно, че нейни приятели са платили 4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово.

Ето какво пише Мария Нейкова в публикацията си:

4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Капучиното 6 евро в Пампорово, в Италия е 3 евро. За сравнение 4,50 евро е в Монако пред казиното едно кафе.

Божке, божкеее. Пратиха ми касова бележка мои приятели от Испания, които са там .

Аз се върнах вчера от една от най-популярните и красиви ски зони в света Червиня-Цермат с над 300 км писти, там цените са по-ниски.

В Швейцария,в Zermatt кафе 3,50 швейцарски франка на пистата, в Червиня Италия 1,50 евро.

Какво им става на нашите хора тук!

Скандална цена: Плащаш 5 евро в Боровец... за тоалетна Свързани статии

В коментарите Нейкова публикува и снимка от меню, на което се вижда, че супата струва 8 евро, а една обикновена салата от зеле и моркови - 11 евро.

"Сестра ми живее в Швейцария. Реши да заведе моите деца на ски в Пампорово. Върнаха се преди четири дена. Казаха, че в Швейцария е по-евтино. Но по-големия проблем е, че качеството не отговаря на цената. Ама в крайна сметка, пазарна икономика е това. Като не ти харесва- отиваш в Швейцария", потвърждава един от потребителите в коментарите под публикацията.

Друг отбелязва, че цените на кафето са най-малкия проблем, коментирайки, че в момента спешен преглед в "Пирогов" от 50 лева е станал 50 евро за дете и 60 евро за възрастен.

Преди няколко дни се появи друга възмутителна снимка от зимен курорт - 5 евро за тоалетна в Боровец.