IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Скандална цена: Плащаш 5 евро в Боровец... за тоалетна

Около пистите нямало обществени тоалетни

20.01.2026 | 18:16 ч. Обновена: 20.01.2026 | 18:16 ч. 18
Скандална цена: Плащаш 5 евро в Боровец... за тоалетна

Хотел в Боровец таксува пет евро (или 9,78 лв.) за ползване на тоалетната си. За този скандален случай сигнализира потребител в групата "Ски & Сноуборд група (кой,кога,свободни места) във Facebook.

"Днес попаднах на тази тоалетна на Боровец. Едновременно ме обхвана яд и срам. В по-голямата част от света хората включват в ски картата тази услуга, предлагат безплатни или такива с малка цена които могат да се ползват от туристите. Моят пост не е насочен срещу хотела хората са намерили вариант да не са обществена тоалетна те също са потърпевши от държавната политика. Мисля че в закона за Туризма това трябва да е задължителна клауза както за зимни така и за летни курорти спрямо капацитета на туристите", пише Даниел Димитров в публикацията си. 

В коментарите сравненията между пистите у нас и тези в международните курорти не закъсняха.

"Никъде в Австрия и Италия не съм виждал платена тоалетна! И навсякъде откритите паркинги са безплатни!", пише един потребител.

"Затова в Италия на ски тази година. Кафе -€1,50-€2 , за тоалетна не се заплаща", пише Татяна Панчева.

"Ще ходим до тоалетна в чужбина. И курорти и тоалетни по евтини и по хубави", отбелязва Диляна Борисова. 

Някои потребители коментират, че хотелът не е виновен за цената, а факта, че в цял Боровец няма обществена тоалетна, затова туристите са принудени да ползват тези в хотелите. 

Други път показват сметки за едно еспресо и едно капучино, които струват завидните 12 евро. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Боровец тоалетна цена писта
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem