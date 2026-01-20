Скандална цена: Плащаш 5 евро в Боровец... за тоалетна

Хотел в Боровец таксува пет евро (или 9,78 лв.) за ползване на тоалетната си. За този скандален случай сигнализира потребител в групата "Ски & Сноуборд група (кой,кога,свободни места) във Facebook.

"Днес попаднах на тази тоалетна на Боровец. Едновременно ме обхвана яд и срам. В по-голямата част от света хората включват в ски картата тази услуга, предлагат безплатни или такива с малка цена които могат да се ползват от туристите. Моят пост не е насочен срещу хотела хората са намерили вариант да не са обществена тоалетна те също са потърпевши от държавната политика. Мисля че в закона за Туризма това трябва да е задължителна клауза както за зимни така и за летни курорти спрямо капацитета на туристите", пише Даниел Димитров в публикацията си.

В коментарите сравненията между пистите у нас и тези в международните курорти не закъсняха.

"Никъде в Австрия и Италия не съм виждал платена тоалетна! И навсякъде откритите паркинги са безплатни!", пише един потребител.

"Затова в Италия на ски тази година. Кафе -€1,50-€2 , за тоалетна не се заплаща", пише Татяна Панчева.

"Ще ходим до тоалетна в чужбина. И курорти и тоалетни по евтини и по хубави", отбелязва Диляна Борисова.

Някои потребители коментират, че хотелът не е виновен за цената, а факта, че в цял Боровец няма обществена тоалетна, затова туристите са принудени да ползват тези в хотелите.

Други път показват сметки за едно еспресо и едно капучино, които струват завидните 12 евро.