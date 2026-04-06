IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Нетаняху похвали Тръмп: Сътрудничеството ни е безпрецедентно

Той похвали президента за перфектно изпълнената мисия при спасяването на сваления пилот

06.04.2026 | 18:45 ч. 8
Reuters

Reuters

Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали президента на САЩ Доналд Тръмп, след като американските специални части спасиха пилот на F-15, останал блокиран в Иран зад вражеските линии.

Пилотът е бил в изтребител F-15, който беше свален над отдалечен район на Иран в петък.

Той катапултирал и спасен от два военни хеликоптера същия ден, но вторият член на екипажа е останал в неизвестност близо 48 часа.

"Разговарях по-рано с президента Тръмп и лично го поздравих за смелото му решение и перфектно изпълнената американска мисия за спасяване на сваления пилот от вражеска територия“, написа Нетаняху в социалната мрежа X.

Израелският лидер добави, че Тръмп е "изразил своята благодарност за помощта на Израел“.

"Дълбоко се гордея, че сътрудничеството ни на бойното поле и извън него е безпрецедентно и че Израел може да допринесе за спасяването на смел американски воин“, написа Нетаняху.

Тръмп написа в неделя в Truth Social, че спасеният военнослужещ, който е бил "високоуважаван полковник“, е бил "сериозно ранен“, но сега е в безопасност.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че пилотът и летецът на F-15 са били спасени безопасно в неделя следобед.

"На 4 април американските сили успешно завършиха спасяването на двама американски военнослужещи от Иран, след като техният изтребител F-15E беше свален на 2 април по време на бойна мисия“, съобщи CENTCOM.

"Военнослужещите бяха спасени безопасно по време на отделни мисии за търсене и спасяване. Американските удари в Иран продължават, тъй като силите на Централното командване на САЩ разрушават способността на иранския режим да проектира власт отвъд границите си", се казва още в изявлението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

самолет летен спесителна мисия войната в иран доналд тръмп Бенямин Нетаняху
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem