Нетаняху похвали Тръмп: Сътрудничеството ни е безпрецедентно

Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали президента на САЩ Доналд Тръмп, след като американските специални части спасиха пилот на F-15, останал блокиран в Иран зад вражеските линии.

Пилотът е бил в изтребител F-15, който беше свален над отдалечен район на Иран в петък.

Той катапултирал и спасен от два военни хеликоптера същия ден, но вторият член на екипажа е останал в неизвестност близо 48 часа.

"Разговарях по-рано с президента Тръмп и лично го поздравих за смелото му решение и перфектно изпълнената американска мисия за спасяване на сваления пилот от вражеска територия“, написа Нетаняху в социалната мрежа X.

Израелският лидер добави, че Тръмп е "изразил своята благодарност за помощта на Израел“.

"Дълбоко се гордея, че сътрудничеството ни на бойното поле и извън него е безпрецедентно и че Израел може да допринесе за спасяването на смел американски воин“, написа Нетаняху.

Тръмп написа в неделя в Truth Social, че спасеният военнослужещ, който е бил "високоуважаван полковник“, е бил "сериозно ранен“, но сега е в безопасност.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че пилотът и летецът на F-15 са били спасени безопасно в неделя следобед.

"На 4 април американските сили успешно завършиха спасяването на двама американски военнослужещи от Иран, след като техният изтребител F-15E беше свален на 2 април по време на бойна мисия“, съобщи CENTCOM.

"Военнослужещите бяха спасени безопасно по време на отделни мисии за търсене и спасяване. Американските удари в Иран продължават, тъй като силите на Централното командване на САЩ разрушават способността на иранския режим да проектира власт отвъд границите си", се казва още в изявлението.