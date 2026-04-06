БЛС: Здравната система е на ръба заради огромен финансов недостиг

Българският лекарски съюз (БЛС) предупреди, че здравната система е на ръба заради огромен финансов недостиг и замразени цени на медицинските дейности.

Лекарският съюз настоява министърът на здравеопазването незабавно да подпише анекс към Националния рамков договор, за да бъдат актуализирани цените. Според БЛС без спешни мерки рискът от доплащане от страна на пациентите става все по‑голям, а стабилността на системата – все по‑несигурна.

Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно.

Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри.

В същото време цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите, пише в позицията на БЛС.

"Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата. В същото време сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет.

За сферата на здравеопазването непрекъснато се твърди, че средствата са достатъчни, дори се внушава, че са в излишък. Тези твърдения съществуват единствено благодарение на факта, че работещите в системата ежедневно поемат тежестта и компенсират дефицитите със своя труд и здраве. При настоящото поведение на държавата това ще доведе до ръст на доплащанията.

Националният съвет на БЛС настоява за незабавно подписване на Анекс към НРД с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира:

• устойчивостта на здравната система;

• защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;

• осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.

Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща", завършва позицията на БЛС.