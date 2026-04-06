Западният вятър се усилва утре, температурите до 20°

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина - до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за месеца.

Утре облачността ще е променлива, след обяд - често значителна. В района около Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в югозападните райони - до около 24°. В София максималната температура ще е 18°.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде един - два бала.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. В Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи; минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.