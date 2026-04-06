Ще се завърне ли Виго Мортенсен като Арагорн?

Вигo Мортенсен няма да се завърне в ролята на Арагорн в новия филм на Анди Съркис "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл" ("The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"). Самият Съркис, който режисира проекта и отново ще застане пред камерата като Ам-гъл, потвърди в интервю за ScreenRant, че ролята на Арагорн ще бъде поверена на нов актьор в следващия голям филм от света на Средната земя.

"Не знам какво точно се случва в момента, но съм наясно, че има много спекулации. Нека просто кажем, че ще търсим нов актьор за ролята и вече сме в процес на търсене на подходящ човек", разкрива Анди Съркис, цитиран от Variety.

Освен завръщането на Съркис като Ам-гъл, единственият друг актьор, за когото официално е обявено, че ще се присъедини към продукцията, е Кейт Уинслет. Припомняме, че участието на носителката на "Оскар" беше потвърдено миналия месец, но подробности за ролята ѝ засега не се разкриват. От Warner Bros. все още не са потвърдили кои други актьори ще участват в предстоящия филм, но се носят слухове, че ветераните от поредицата Илайджа Ууд и Иън Маккелън ще се завърнат съответно като Фродо Бегинс и Гандалф.

"Трябва да запазим всичко в тайна. Но все пак - това вероятно вече е общоизвестно - действието се развива между "Хобит" ("The Hobbit") и "Властелинът на пръстените" ("The Lord of the Rings"). Историята е "Ловът на Ам-гъл" - физическо преследване на героя, но и психологическо преследване на самия него. Вече сме почти на стартовата линия и е изключително вълнуващо. Очаква ни сериозно приключение", казва Съркис пред ScreenRant по повод нежеланието да разкрива допълнителна информация за филма.

Питър Джаксън, режисьорът на филмовите трилогии "Властелинът на пръстените" и "Хобит", продуцира "Ловът на Ам-гъл" заедно със своите дългогодишни творчески партньори Фран Уолш и Филипа Бойенс. Наскоро Илайджа Ууд се появи в подкаста "Happy Sad Confused" и призна, че "намирането на нов актьор за Арагорн ще бъде изключително трудно, защото това са много големи обувки за запълване."

В интервю за The Sunday Times, актьорът допълва, че не би искал да бъде заменен в ролята на Фродо.

"Със сигурност не бих искал някой друг да играе Фродо, докато съм жив и способен. Винаги е малко притеснително, когато започнат разговори за нови филми в свят като Средната земя. Хората стават защитни и се надяват да се запази неговата цялост, но тази история е забавна, вълнуваща. Има истинско усещане, че отново събираме бандата. Мога също така да оценя колко забавно ще бъде - когато си в киното и видиш как шапката се обръща и това е Гандалф. Защото и аз съм фен и нямам търпение да видя как всичко ще се обедини отново", казва Илайджа Ууд

Warner Bros. и New Line в момента разработват два нови филма от света на "Властелинът на пръстените". "Ловът на Ам-гъл" се подготвя за снимки още тази година, докато Стивън Колбърт в момента съавторства друг филм от поредицата заедно със сина си Питър МакГий и Филипа Бойенс.

"Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл" се очаква да излезе по кината на 17 декември 2027 година.