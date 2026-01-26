Тежка катастрофа край Видин с три тира, има загинал

Тежка катастрофа е станала днес около 12:20 часа край Видин. Пътят към "Дунав мост 2" е затворен. Един човек е загинал, съобщава Нова тв.

На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и Областния отдел “Автомобилна администрация“.

Два от камионите са българска регистрация, а третият - с турска. Именно неговият водач е загинал на място, потвърдиха от видинската болница.

Другите двама шофьори са транспортирани с линейки до лечебно заведение с различни наранявания.