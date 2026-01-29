IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор помете момиче на пешеходна в София и избяга

Полицията издирва избягалия шофьор

29.01.2026 | 20:46 ч. Обновена: 29.01.2026 | 20:46 ч. 17
БГНЕС

24-годишно момиче бе ударено от шофьор на пешеходна пътека в София, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал малко преди 20.00 ч. на кръстовището на бул. "Витоша".  Шофьорът е напуснал мястото на инцидента в посока Моста на влюбените на НДК.

Момичето е в шок, състоянието му се изяснява. На мястото на инцидента има екипи на полиция и Спешна помощ.

В момента полицаите изискват видеозаписи от камери по протежението на булеварда, както и на всички сгради в околността.

