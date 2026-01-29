Шофьор помете момиче на пешеходна в София и избяга

24-годишно момиче бе ударено от шофьор на пешеходна пътека в София, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал малко преди 20.00 ч. на кръстовището на бул. "Витоша". Шофьорът е напуснал мястото на инцидента в посока Моста на влюбените на НДК.

Момичето е в шок, състоянието му се изяснява. На мястото на инцидента има екипи на полиция и Спешна помощ.

В момента полицаите изискват видеозаписи от камери по протежението на булеварда, както и на всички сгради в околността.