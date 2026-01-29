Стоил Моллов: Юридически няма проблем Гюров да е служебен премиер

Мнението на конституционалиста Стоил Моллов е, че няма проблем подуправителят на БНБ Андрей Гюров да бъде назначен на поста служебен министър-председател.

"Юридически няма проблем. Гюров не е отстранен от поста подуправител на БНБ, това че има административна процедура по конфликт на интереси в Административния съд, това не води до прекратяване на неговия мандат. Делата могат да бъдат прекратени - как си в конфликт на интереси, ако вече не заемаш поста? В Люксембург процесът е в полето на правото на ЕС", коментира Моллов в предаването “Денят ON AIR”.

Моллов е на мнение, че е по-престижно Гюров да изкара пълен мандат в БНБ, а не да е начело на служебен кабинет за няколко месеца, тъй като ще обере негативите от изборите.

"Вариантът е да се формира ново конституционно мнозинство, което да промени този чл. 99 и да се върне предишният текст. Не виждам друг вариант - другият е някой да сезира КС, но той вече се произнесе, а да се произнесе по обратния начин в момента не виждам как ще стане", каза конституционалистът.

Гласуване в чужбина

На първо четене депутатите приеха извънредна точка за промяна в Изборния кодекс, внесена от "Възраждане", ограничаваща секциите в държави извън ЕС до 20. В ефира на Bulgaria ON AIR Моллов определи това решение като "тясно политически аргументирано насилие върху изборното законодателство".

"Свикнали сме последните 30 години като дойдат избори да се отваря Изборният кодекс. Това противоречи на основни права на нашите сънародници в чужбина. Ще започнат да си идват тук и да гласуват тук, ще има други проблеми", убеден е Моллов.

Присъди за купуване на гласове

Конституционалистът изтъкна, че при разследване на купуване на гласове до поръчители и организатори не се е стигало. Най-високо ниво в момента е подсъдими депутати от Северна България, чиито дела са между инстанциите.

"Има данни на НСИ за влезли в сила присъди. За 20 години има около стотина ефективни присъди. Присъдите за корупция през този период са под 10", каза още Моллов.

Във връзка с окончателното закриване на комисията Антикорупция той обобщи: "Българският преход показа - няма нищо по-лесно и полезно от това да изчезват разни досиета".

Гледайте видеото с целия разговор.