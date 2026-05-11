Синдикат иска: Учителски заплати 125% от средната и отпадане на НВО след IV и X клас

Необходима е законова гаранция за учителските заплати, така че те да бъдат поне 125% от средната брутна работна заплата в страната. Това написаха в открито писмо до новия образователен министър проф. Георги Вълчев от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Заплатите в образованието

Държавата не може да очаква високи резултати от система, в която професията продължава да губи престиж, сигурност и млади кадри. Без значително по-висок стандарт на заплащане професията няма да бъде привлекателна за младите хора. Затова настояваме за законови механизми, които да гарантират устойчиво увеличение и предвидима доходна политика за всички педагогически специалисти. Но заедно с това трябва да освободим българския учител от всички дейности, които го превръщат в "специалист по всичко“, и да го върнем на учениците!

Дисциплината в училище и ролята на родителите

Без връщане на възпитанието, дисциплината, уважението към правилата, авторитета на учителя и без реално облекчаване на претоварването на учители и ученици, всяка реформа ще остане формална и без обществен резултат.

Днес българското училище страда от прекомерна либерализация, отстъпление от възпитателната функция и липса на доверие към учителя. В системата все по-често липсват граници, последици и усещане за отговорност. Училищният правилник често се възприема като препоръка, а не като норма. Учителят е оставен сам между агресията, административния натиск и общественото недоверие.

Синдикат "Образование“ смята, че една от най-опасните деформации в българското училище е превръщането на част от родителите в инструмент за натиск над учителя и ръководството. Под претекста за "права“, "демократичност“ и "модерно родителство“ все по-често се подкопават дисциплината, училищният правилник и авторитетът на педагогическите специалисти. Учителят е поставен в абсурдната ситуация непрекъснато да се оправдава за оценки, санкции и изисквания, докато ученикът все по-рядко носи отговорност за собственото си поведение.

Това криворазбрано модериране на образователния процес от родители, социални мрежи и външен натиск създаде поколение, което все по-трудно приема правила, граници и усилие. Училището не може да функционира като "клиентска услуга“, в която родителят е потребител, а учителят е длъжен да угажда, за да избегне скандал или жалба.

НПО-тата диктуват ценности и политики

Същевременно неправителствени организации все по-често се опитват да диктуват политики, ценности и модели на поведение в образователната система без реална педагогическа експертиза и отговорност за последствията. Българското образование няма нужда от идеологически експерименти и външна комерсия, а от стабилност, ясни правила, възпитание и уважение към институцията "учител“. Държавата и МОН трябва незабавно до върнат центъра на образователната политика в училището, да я формират с учители, а не с депутати!

И не под диктата на шумния натиск на социални мрежи, активистки кампании и либерални обществени послания!

Затова Синдикат "Образование“ настоява за дълбока промяна във философията на системата. Българското образование трябва да се върне към знанието, възпитанието, дисциплината, добродетелите и ясните правила. Нека оценим компонента възпитание и въведем оценка! И нека научим обществото, чрез училището да се държи като демократично общество, защото без ред няма качество, без уважение няма авторитет, а без авторитет няма образование.

Вторият въпрос е свързан с началния етап и реалното усвояване на знания. Българското училище не може повече механично и на бърза скорост да превежда учениците през целия начален етап, при явни езикови, образователни и социални дефицити. Нужно е възстановяване на повтаряне на клас в началния етап при езикови и социални неумения, защото ранният компромис днес се превръща неграмотност и арогантност утре.

Отпадане на НВО след IV и X клас,

Същевременно Синдикат "Образование“ продължава да настоява за отпадане на НВО след IV и X клас, които се превръщат в статистически упражнения без реална педагогическа стойност. Българските ученици и учители имат нужда от повече време за учене, упражнения и развитие, а не от непрекъснато производство на външни оценявания, които увеличават напрежението, без да решават системните проблеми!

Цялостна промяна

Необходима е и цялостна промяна в учебното съдържание и графика. Българските ученици са претоварени с информация, а учителите са принудени да "препускат“ през материал, който често не съответства на възрастовите особености и реалните потребности на децата. Нужно е по-малко съдържание, по-малко административна тежест, по-ясни приоритети и по-човешки учебен календар, особено за малките ученици. Повече часове означават по-малко знание. Качеството не се постига с изтощение!

Днес учителят е едновременно педагог, психолог, социален работник, кризисен медиатор и чиновник. Това води до масово професионално прегаряне. Политиката за борбата срещу бърнаут и формиране на резилиънс е в зародиш. Затова поставяме и въпроса за статута на учителския труд.