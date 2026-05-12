Градушка нанесе щети в сливенското село Желю войвода

Пораженията са щели да бъдат по-сериозни, ако не са били изстреляните ракети

12.05.2026 | 10:31 ч.
БГНЕС, архив

Силна градушка е паднала над сливенското село Желю войвода снощи, съобщи кметът Стоян Генов. По думите му първоначално са падали ледени късове без придружаващ дъжд. Интензивната градушка е продължила около пет минути.

„Доста поражения има“, каза още кметът. По думите му все още не е извършен пълен оглед на щетите, като предстои комисия от общинската служба по земеделие да обходи засегнатите райони и да опише пораженията.

„Първо беше сух град“, уточни Генов. Той допълни, че от ракетните площадки на Регионалната дирекция за борба с градушките - Старо село са били изстрелвани много противоградови ракети, и ако не са били те, пораженията са щели да бъдат още по-сериозни, съобщава БТА.

По първоначална информация има поражения по земеделски насаждения и частни имоти. Кметът посочи още, че стопаните със застраховани площи ще могат да получат обезщетения след описването на щетите.

