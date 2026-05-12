Гечев: Продава се 90% реклама и 10% продукт, изчистваме веригата

Вчера партията на Румен Радев “Прогресивна България” внесе в парламента законодателни промени в опит да се овладее ръста на цените. Таван на цените няма да има, надценки - също. От ПБ обаче са категорични - ще бъде въведена справедлива цена.

Пред bTV депутатът от ПБ Явор Гечев коментира, че тези законодателни промени, които са внесли, целят оправяне на законодателството и на практика даване на повече правомощия и тотално изсветляване на сектора по отношение на ценообразуването и на това регулаторите да си свършат работата.

По думите на депутата анализите на КЗК показват “изкривяване на конкурентната среда“, но от това не е последвало нищо и ефективност няма.

“В момента анализите са изключително добри. Ако видите адресирането на законодателството, ще видите, че едно нещо липсваше в анализите – и то не е просто пазарната среда, а законовият дефицит, който им позволява да си свършат работата“, добави Гечев.

Той посочи, че в закона за защита на конкуренцията не се добавя директно записване на нелоялни търговски практики. Гечев обясни, че в закона директно се записват редица нелоялни търговски практики.

“Изчистваме цялата верига, която позволява да ви продават 90% реклама и 10% продукт“, категоричен е депутатът.

Според него целта е подреждане и изсветляване на сектора.

“Едни и същи вериги в различните региони имат различни политики и те са свързани със законодателството. Тук е по-малък пазар, но не може маслото, което винаги даваме за пример, два пъти и половина в центъра на Париж да е по-евтино, отколкото в българската мрежа - на една и съща марка“, коментира Гечев.

"Ние не искаме да удряме веригите. Не искаме да правят нищо, освен да спазват правилата и да са толерантни към собствените си доставчици и към потребителите в крайна сметка", каза още депутатът от ПБ.