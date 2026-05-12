Тригодишно дете е сред пострадалите при катастрофата тази нощ на АМ „Хемус“

Петима души са транспортирани в „Пирогов“

12.05.2026 | 10:07 ч. 8
Снимка: Пирогов

В болница "Пирогов" тази нощ са транспортирани петима пострадали при пътен инцидент между тир и автобус на входа на София. Между пострадалите е и тригодишно дете. Това съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов".

Всички се подробно прегледани и изследвани. След обработване на нараняванията им четирима от пострадалите са освободени за домашно лечение. 

Една жена на 23 години остава за лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия, допълниха от болницата.

Един човек е загинал при станалата около 1 ч. тази нощ на магистрала "Хемус" на влизане в София тежка катастрофа. Инцидентът е станал, след като автобус е изпреварвал тир и се е ударил в него, при което е починал 73-годишен пътник. Жена на 69 години е пострадала тежко и е в реанимация.

катастрофа Пирогов Хемус
