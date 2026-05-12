СДВР за катастрофата: Единият шофьор е с положителна проба за наркотици

“За съжаление, тази нощ имаме настъпил инцидент - тежко пътнотранспортно произшествие между влекач с прикачено полуремарке и автобус от линиите на междуградския транспорт, при което, за съжаление, имаме един загинал пътник и 6 хоспитализирани в здравно заведение, един с опасност за живота. Други 10 са прегледани и освободени с леки наранявания”, каза на извънреден брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел “Пътна полиция“ към СДВР.

“За инцидента можем да кажем, че причините остават неясни към момента. В хода на досъдебното производство ще се изяснят. Единият водач, управлявал автобуса, е придобил правоспособност през 1985 г., той се е родил 1967 г., и до момента в картона на водача има информация за реализирани 45 нарушения на Закона за движение по пътищата, като през 2017 г. е търпял лишаване от 10 месеца лишаване от правоспособност – ПТП под влияние на алкохол, доколкото знам. Водачът на влекача е роден през 1982 г., през 2000 г. е придобил правоспособност, има 29 нарушения в картона си, имал е две лишавания от книжката – едно през 2006 г. от 1 месец и едно през 2008 г. за 5 месеца“, сподели още той.

“Установени са всички участници в ПТП – общо 18 човека, предстои снемане на сведения, за да кажат какво точно е станало. Няма видеонаблюдение в участъка. С опасност за живота е 69-годишна пътничка“, допълни той.

Има тригодишно пострадало дете, то е било с майка си.

Комисар Цурински добави, че са направени полеви тестове за алкохол и наркотици на шофьорите. Двамата водачи дават отрицателни алкохолни проби. “Водачът на влекача на полевия тест е отчел положителна проба за амфетамин и метамфетамин, дал е кръвна проба. Дал е данни, че употребява медикаменти“, заяви още комисар Цурински.

От отдел “Пътна полиция“ са взели участие пет екипа.

Припомняме, че катастрофата стана тази нощ на АМ "Хемус" на входа на София след село Яна.

Шофьорите към момента са задържани. Водачът на ТИР-а е в добро здравословно състояние, водачът на автобуса е хоспитализиран към момента.