Скъпа храна и горива: забравете за евтина почивка в Гърция

Всички цени за почивка това лято в Гърция се повишават. Туристите намаляват нощувките и ограничават посещенията си в заведения, предаде кореспондентът на БНР.

Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за почивка това лято в Гърция, съобщават туристически оператори. В много случаи намаляват дните за престой, за да спестят от нощувки. Често търсят хотели с ол инклузив, тъй като тази услуга вече не изглежда скъпа на фона на високите цени на хранителните стоки в магазините.

Това споделят туристи, които не искат да се откажат от почивка в Гърция това лято, но разполагат с ограничен бюджет.

Всички цени са се повишили - дори билетите за музеи. Посещението на Акропола в Атина вече струва 30 евро на човек. Бензинът също е на много висока цена, като на островите достига 2,60 евро за литър, споделят пред медиите първите туристи.

Никой не може да прогнозира докъде ще достигнат цените на горивата, което оскъпява и останалите стоки. Цените на самолетните билети също са се повишили с поне 20%.

От агенцията за контрол на пазара прогнозират ново покачване на цените на хранителните стоки.

Повечето заведения се опитват да задържат цените или са ги повишили минимално, но временно.

"Забравете за евтина почивка в Гърция", коментират гърци в социалните мрежи. Проучване показва, че половината гърци няма да почиват това лято заради недостиг на средства.