Млади учители по математика има, но искат добри заплати

Има изключително много хора, които искат да преподават математика. Кадри има, но най-добрите от тях много често се пренасочват към други сектори, особено в IT сферата, основно поради финансови причини. Виждаме стъпки от МОН да бъде разрешен казусът, но младежите са все по-амбициозни и това изисква много по-добри условия и по-високи доходи. Това заяви Никола Кръстев, съосновател на X-Academy, в предаването „Бизнес старт“ с водеща Роселина Петкова.

„Смятам, че това е благородна работа, защото помагаме на образователната система, която в момента има нужда от нови подрастващи кадри, които да заемат мястото на по-възрастните учители.“

Кръстев коментира, че училищата са отворени за млади преподаватели не само поради недостига на кадри в сектора, но и защото разбират, че младите учители имат по-близък подход до децата. „Когато се появи качествен кандидат, възрастта няма значение“, подчерта той.

По негови думи интерес към преподаването на математика има, но желаещите се сблъскват с недостатъчно заплащане, работата с големи класове и очакванията на ученици и родители.

Според събеседника съществуват две причини децата да търсят допълнителна подготовка по математика. Едната е затрудненията и пропуските от по-ранните години, а другата е при учениците с по-големи амбиции – нуждата от „шлифоване“, за да постигнат много високи резултати.

Гостът заяви, че големият обем на материала не се отразява на качеството на образованието, а най-големите пропуски са в практическата част – смятане с проценти, текстови задачи, пропорции. Те се появяват в учебното съдържание отрано, а когато се пропусне нещо в началото, после е много трудно да се разбере по-сложният материал.

Според него предметът може да стане по-достъпен, ако стане по-практичен и интригуващ.

„Нужни са повече практика, повече импровизация в часовете и повече примери от реалния живот. Това е пътят математиката да стане по-интересна.“

В този контекст платформите с видеозаписи на уроци и онлайн обучението позволят наваксване и по-лесно разбиране на материята. Освен това виждаме силно навлизане на изкуствения интелект. Неговата имплементация, без да се злоупотребява с него, е едно от големите предизвикателства пред учителите, коментира Кръстев.

„Изкуственият интелект може да помогне, ако дете има въпрос по материала. След като се допита до AI, не е нужно да чака няколко дни, докато попита учителя.“

