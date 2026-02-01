Атанасов: С Румен Радев сме политически съперници

В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен конкурент, бих казал нещо повече дори – политически съперници сме, заяви председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов в предаването "120 минути" по бТВ.

Като председател на партията, която представлявам, и колегите, понеже задълбочено обсъждаме политическата обстановка и какво ще се случва на изборите и след изборите, ние не намираме никакви основания за сътрудничество с Радев и с това, което ще се строи след него, защото той и до ден днешен отказва да обясни с кои хора, как ще се явява на изборите, но доста ясно се вижда неговата ориентация, коментира Атанас Атанасов.

Той посочи, че е слушал внимателно интервюто на Румен Радев пред обществената телевизия. Той говори за борба с олигархията, за борба с неравенствата, каза Атанасов. Да, неравенства са сериозен проблем в България, но те са продукт на олигархията. Тук искам да питам с коя олигархия ще си бори Румен Радев, попита лидерът на ДСБ.

Атанасов коментира и подписване на коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната" и "Да, България" за предстоящите избори. Това, че една политическа сила, да речем в случая „Продължаваме промяната“, е събрала своя национален орган и е взела определени решения, с които да влезе на преговорите – това си е тяхно право. Защо не. Ние също в ДСБ преди тях още взехме решение, просто не сме го обявили, защото смятахме, че е мъдро да не правим шум в публичното пространство, но трябва да седнем на масата, да вземем своите решения и консолидирано да се явим на тези избори, посочи лидерът на ДСБ. По думите му, предстоящите избори са изключително важни за пътя на България, защото има риск "някои да се опитат да ни върнат на изток".