Плевнелиев: С абдикирането си Радев нанесе удар по българската демокрация

Пред президента Илияна Йотова стои труден избор, на мнение е президентът Росен Плевнелиев (2012-2017).

“Ако погледнем трудната картина, все повече се убеждавам, че служебното правителство не би трябвало да го има изобщо като институция - направо правителството, което управлява, изгубило е доверието на гражданите, свалили са го с протест, то трябва да си изпие горчивата каша”, на мнение е Плевнелиев.

Пред bTV президентът коментира, че е жалко, когато политиците се “замерят” с мнения за манипулация на изборите.

Попитан очаква ли честни избори на предстоящия вот, Плевнелиев отговори положително. “В голяма степен изборите у нас са честни и почтени, но политиците говорят лъжи и глупости и манипулират хората в обратно”.

Радев в политиката

Плевнелиев е на мнение, че Радев ще “слезе на политическия терен”, иначе тези неща, които е направил дотук, са безсмислени. Според мен с това, че той абдикира, нанесе удар по българската демокрация, защото той ще остане в историята като първия български държавен глава, който е абдикирал.

“Какво ще се случи, ако следващият президент, който бъде избра, не му хареса и след една година абдикира?”, попита Плевнелиев.

“Аз казвам, че Конституцията казва пет години, аз казвам, че държавата казва пет години, аз казвам, че държавният глава се заклева в Конституцията да бъде обединител на нацията и виждаме един държавен глава, който се отказва от това. Ще слезе на терена, това е негово право, виждали сме и други президенти, които опитаха. Считам, че наученият урок от тях, е, че на един президент не му отива, след като е бил президент на всички българи, да слезе и да се бори за властта. Президентът е морален компас на нацията и служи на целия народ.

Съвет за мир

Попитан как оценява подписа на премиерът в оставка Росен Желязков върху документа на Съвета за мир, Плевнелиев отговори, че геополитиката днес е абсолютно всичко.

“Аз вярвам, че 2026 година ще е годината, в която може да се промени съдбата на света. Президентът Тръмп има тази година, за да завърши, каквото е решил, след това той ще изгуби своята сила и е решил да действа сега”, каза още Плевнелиев.

Възможно е да има разпределяне на сфери на влияни, каза още президентът и добави, че такова преразпределение е имало след края на Втората световна война. “Тогава България не беше на масата, а в менюто и беше осъдена на 45 години комунистическа диктатура”.

“Правителството на Желязков свърши всичко правилно от геополитическа гледна точка - влезе в Шенген и еврозоната. Съвета на Тръмп, аз така го наричам, България е на масата и има канали на комуникация, защото през 2026 САЩ ще решават съдбата на много държави по света”, каза още Плевнелиев.