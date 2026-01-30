Георги Свиленски: Радев не е показал с нищо, че е ляв политик

До изборите избирателите ще разберат какъв проект имат насреща, тъй като в момента не ни е ясно има ли партия Румен Радев или няма. Кои са кандидатите, какво ще защитава. Левите избиратели са изоставени последната година. Отидоха, гласуваха за обединена левица, получиха "ново начало.

Това заяви Георги Свиленски от "Непокорна България" в "Денят ON AIR".

Според него Румен Радев не е показал с нищо, че е ляв политик.

"Важно е довечера Радев да каже ще работи ли с Борисов и Пеевски - ясно и категорично. Ако след 4-5 месеца има нови избори, разочарованието ще е много голямо. Все пак Радев е генерал и би трябвало да държи на думата си. С Борисов и Пеевски ще направиш ли коалиция? Защото ние от "Непокорна България" повтаряме, че това е злото за България", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според него Радев не е нещо ново и нестандартно.

"Ще видим каква политика ще изповядва и с кои партии ще си говори. Всичко е мислено през годините, готвено. Партията на Радев не може да бъде лява - хората, които никога не са гласували за БСП, няма как да направят лява партия. Левите избиратели са изоставени. Затова направихме нашата партия - за да отстояваме принципите, които сме имали докато сме били в БСП", коментира гостът.

По думите на Свиленски "Непокорна България" ще се яви сама на изборите, без коалиции.

"Надявам се хората да се стреснат, защото тази ниска активност и безброй избори дават сила на този модел, който мори държавата - Борисов-Пеевски", изтъкна той.