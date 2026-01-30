Радев обяви: Влизам в парламентарната политика, ще направя партия след изборите

Бившият президент Румен Радев заяви в първото си интервю, че е изпитал дълг да влезе в парламентарната политика в отговор на мащабните протести от последните месеци. Той отрече да е използвал поста си, за да подготви своя партия, но обяви - ще създаде такава след изборите.

"Постът е в сигурните ръци на госпожа Йотова, която има всички качества да го заеме", отговори Радев на въпроса как един генерал се отказва от поста си.

Бившият президент обясни, че последните парламенти са ограничили много правата на президента и са нарушили баланса между институциите

"Най-удобният вариант за олигархията щеше да е аз да остана на поста и на следващите избори да си върна властта. Аз почувствах дълг да чуя протестиращите хора и да вляза в парламентарната политика", обяви Радев.

Той бе категоричен - не е използвал поста си да гради партия, а е взел решението през последните месеци.

"9 години аз ходих из цялата страна, хората настояваха да създама партия, но аз се въздържах", заяви той. "Очаквах политическата класа да отговори на исканията на гражданите, но това не се случи. Сглобката легитимира олигархията. Да правиш партия, да влизаш в политиката точно сега е неблагоприятно занимание. Не съм използвал нито за минута президентския пост, за да правя партия."

"Не мога да дам никакви детайли", настоя Радев попитан ще създаде ли партия, а след това обяви, че за предстоящите избори, ако се включи в тях, ще използва чужда регистрация. "Няма да разчитам на своя регистрация. Има най-различни възможности."

"Партия ще създам след изборите", завяи той.

Попитан дали е водил разговори с Илияна Йотова за това кой да бъде служебен премиер, бившият президент заяви, че не коментирал въпроса с нея.

"Моята цел е България да се развива като свободна, демократична и европейска държава. И трябва да сме много наясно коя е пречката за постигане на това - олигархичният модел", заяви Радев. "Основната цел е демонтажа на този олигархичен модел. С моя екип готвим една всеобхватна програма, която да ограничи олигархията от властта."

Попитан "чий е Крим", Радев отговори:

"Ще отговоря така, както съм отговарял винаги - съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим е част от Русия."

"Моите оценки за войната в Украйна се базират на моя експертен военен опит", заяви той.

От думите на Радев стана ясно, че той подкрепя "Съвета за мир" на Тръмп, но разкритикува Росен Желязков, че е положил подписа си без да попита Народното събрание.

"Гренландия е под датско управление. Много мие странно поведението на нашите политически лидери, които се кълнат в Европа, а нямат мнение по този въпрос", отбеляза той.

"Не срещу еврото, а за датата. Важно е, когато говорим за обществото да има солидарност. С това решение, в този момент тръгнаха да разграждат тъканта на обществото. Когато изпратиха искането за конвергентен доклад, очаквах, че правителството ще излезе с мерки за бедните. Над 30% живеят в риск от бедност. Когато видях, че в бюджета, приет през март, няма нищо, стана ясно какво се случва с тези бедни хора, в трудно положение. Тук пролича цинизма на това управление: дори не помислиха за тези хора. Целта беше да гоним исторически момент и някой да се окичи с медал", заяви бившият президент.

"Договорът гарантира топлината във всеки дом, когато правителството за една нощ отразя "Булгаргаз". Този договор не е само за консумация в България, дава възможност да стане и търговец и да печели. Затова се иска работа. Нямаше никаква воля да се мисли как България да печели", коментира той наболелия договор с "Боташ".

Той отказа да се определи като "ляв", "десен" или "центрист" и остави на медиите да направят това.