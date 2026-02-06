IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асоциацията на козметиците: Недопустимо е да има камери в зоните, където клиентите се събличат

Принципът "с цел сигурност" не може да бъде оправдание

06.02.2026 | 13:08 ч. 5
Снимка: Pixabay/Norexy_art

От Асоциацията на козметиците в България излязоха с отворено писмо относно последните случаи на камери в козметични салони и видеа от там, разпространени в порно сайтове. 

Оттам припомниха, че видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност, а именно процедурни и терапевтични кабинети, съблекални и санитарни помещения, както и зони, в които клиентите са частично или напълно разголени.

"Принципът "с цел сигурност" не може да бъде оправдание за навлизане в интимната сфера на клиента. Дори полученото съгласие в такива ситуации често е правно невалидно поради неговата непропорционалност", пише още в позицията. 

От Асоциацията призоваха всички в сектора да преразгледат практиките си. 

През последните дни имаше няколко случая на камери, открити в козметични салони в Бургас и Казанлък, както и в гинекологичен кабинет в София. Видеата бяха открити в порно сайтове. 

