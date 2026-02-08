Случаят "Петрохан": Издирваният Николай Златков си изтри профила в Instagram след полунощ

22-годишният Николай Златков, който се издирва след тройното убийство край хижа "Петрохан", е изтрил своя профил в социалната мрежа Instagram, съобщава GlasNews.bg.

Профилът му е бил активен до около 1 часа след полунощ, но вече е заключен, без снимки и описание. До вчера Златков е следвал 472 човека, а самият той е имал 278 последователи, а сега вече n_zlatakov22 официално е изтрит.

Според експерти, изтриването на профила подсказва, че издирваният е имал достъп до интернет дори след полунощ. Дали е използвал частна или скрита Wi-Fi връзка, мобилен интернет или друго устройство, за да изтрие следите си? Може ли това действие да е насочено към заличаване на връзки и контакти, които разследващите биха могли да използват?

Изтриването на профила на Златков идва на фона на акцията на МВР, която продължава да издирва тримата лица, свързани с престъплението. Специалисти подчертават, че такива действия могат да усложнят разследването, тъй като се губят потенциални дигитални доказателства и следи за местоположение или контакт с други лица.

Изтриването на профила дава основание да се предположи, че издирваните лица имат достъп до техника и интернет, което усложнява тяхното проследяване.