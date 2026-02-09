Страст, пари, идеология: Какъв е профилът на убиеца по случая “Петрохан”?

По случая “Петрохан” вече има шест трупа, а въпросите стават повече от получените отговори. Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

Доц. Милен Иванов, криминалист, който е бивш зам.-ректор на Академията на МВР, каза, че на базата на първоначалната информация е било логично да се предвиди такъв изход от ситуацията.

Мотивите за убийството

В предаването “България сутрин” експертът добави, че мотивите показват кой е извършителят. “Когато изясните мотивите, ще стигнете до този, който го е извършил", на мнение е доц. Иванов. Той отбеляза, че мотивите в практиката са 4 типа - идеология, пари, страст и наемен убиец. При последния мотив убийствата се разкриват най-трудно.

"Разследващите трябва да изяснят отношенията в тази група. Напълно възможно е да става дума за пари и да са се скарали. Второто е имало ли е любовни триъгълници вътре. Третата версия е идеологическа. Четвъртата версия - външна намеса, е най-малко вероятна", анализира криминалистът.

Според доц. Иванов разследващите трябва да изяснят на какво се базира отношението на Ивайло Калушев към всички останали и на база това ще разплетат случая. Криминалистът подчерта, че има сериозна причина организацията да е избрала хижа “Петрохан” за база и да функционира 4 години. Експертът добави, че докато не отпаднат всички версии се работи по всички тях.

Доц. Иванов каза, че балистичните експертизи дават ясен отговор кой, как, с какво оръжие и кога е извършил представлението. В такава ситуация балистична експертиза може да се направи и за 24 часа, стана ясно от думите му.

Ходовете на Калушев

"При силен стрес - от извършено престъпление или от страх, той включва механизъм "да избягаме на място, където можем да се скрием". Търсил е място да обмисли нещата, да се прегрупират и да решат какво ще правят. Ако нямат чувство за вина, логично е да отидат и да се предадат в най-близката структура на МВР", анализира доц. Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Власт и институция

Криминалистът открои проблема в комуникацията на официалните власти към гражданите по случая с шесторното убийство.

"Най-малкото, не пуснаха информация, че кемперът се издирва. В района е имало сериозно полицейско присъствие. Ясно е, че тези хора се укриват с такъв автомобил, какво ще попречи на разследването... Появиха се много въпросителни, защото МВР извика журналистите да им каже, че няма никаква информация.

“Би трябвало всеки ден разследващите да дават брифинг и да запълнят информационния вакуум, който породи огромни спекулации. По този начин се губи доверието на обществото към полицията", заяви доц. Иванов.

Според него или разследващите са решили, че появата на бащата на 15-годишното дете ще прати послание към Калушев, или бащата е решил да излезе, за да успокои ситуацията.

Гледайте видеото с целия разговор.