Говеждото струва колкото крило на Boeing: Руснаците са в истерия от покачването на цените

Едно от основните притеснения за руснаците в началото на 2026 г. е бързото покачване на цените на стоките от първа необходимост. В цялата страна цените на зеленчуци, плодове, месо, млечни продукти, храна за домашни любимци и други стоки са се увеличили значително. Изданието "Медуза" помоли своите читатели от различни региони да споделят как покачващите се цени вече са повлияли на навиците им - и за какво се готвят в близко бъдеще. Ето какво казват те:

Валерия от Москва: Наистина обичам краставици, но вече не мога да си ги позволя

Краставиците, по дяволите. Наистина обичам краставици, но вече не мога да си ги позволя. За първи път купих чуждестранно лекарство, което няма подходящ еквивалент в Русия, преди 19 години за 400 рубли, а днес го купувам за 4900 рубли (тримесечен запас). Пилешкото и говеждото месо поскъпнаха, както и мократа котешка храна. Общественият транспорт е истинска мъка всяка година. Членството ми във фитнес залата също поскъпна.

За да спестя пари, не ям плодове и зеленчуци извън сезона. Тъй като нямам собствена градина, купувам тиквички и други зеленчуци от градинари. След това ги замразявам. Сега купувам 800 грама червено месо вместо килограм и един килограм пилешко вместо килограм и половина. Ям повече кореноплодни зеленчуци и зърнени храни вместо месо. Правя си собствени десерти у дома.

Семейството ми напълно се е отказала от сушито (да, знам, че е малка загуба, но все пак). Като цяло, храненето навън вече е удоволствие веднъж месечно (в най-добрия случай). Никога не съм прекалявала с храната за вкъщи и винаги съм носила своя храна на работа. Нови дрехи сега се купуват само когато старите се износят.

Не мога да кажа, че страдам или оцелявам. Смяната на работата може да увеличи бюджета ми, но честно казано, смених около четири работни места през последните пет години и това отнема огромно количество енергия и се отразява по-силно на психичното ми здраве от цената на краставиците.

Почти съм сигурна, че в близко бъдеще ще останат само монополни компании; всичко по-малко или ще затвори, или ще бъде погълнато от големия бизнес. Ще консумираме продукти на X5 Group, ще обличаме и обзавеждаме домовете си в Yandex, ще използваме интернет на Ростелеком, ще летим изключително с Аерофлот и ще живеем в смрадлив, мухлясал бетон от ПИК. Цените ще останат неконтролирани - те ще продължат да се покачват.

Александра от Москва: Зеленчуците са истинско бедствие

Първият път, когато почувствах пълна безнадеждност, докато отивах в магазина, беше преди повече от година. В главата ми се появи мисълта:

"По-добре да не ядеш нищо, отколкото да похарчиш хиляда рубли за мляко, няколко зеленчука и яйца."

След почти четири години война изглеждаше, че няма от какво да се изненадваме: нито от покачващите се цени, нито от ужасните нови закони. Но все пак, малко неща ми идват на ум, освен да псувам.

ВСИЧКИ цени са се повишили - някои наполовина, някои двойно. Въпреки че можем да си позволим да не купуваме продукти от магазини като "Красная Цена" (Червена цена) и други, купуваме нещо средно. Майка ми често ходи в Нижни Новгород по работа, където обикновено е по-евтино от Москва, и купуваме само месо оттам. Зеленчуците са истинско бедствие: не само че цената им се е повишила, но е трудно да се намерят домати, които не са пластмасови, и картофи, които не са изгнили. Единственото ни спасение са или пазарите, или минивановете край пътя - зеленчуците там са с по-високо качество. На практика спряхме да купуваме плодове. Отказах се и от закуските, които обичах преди: дори чипсът стана твърде скъп за понасяне.

Подозирам, че цените няма да спрат да се покачват. Не знам как ще реагирам на това. Изгубих сили да се оплаквам и сякаш не мога да го приема. Бих ли се изненадала, ако един ден отида в магазина и видя мляко за 500 рубли? Съмнявам се.

Роман от Регионалният център на Приморски край: Сиренето е или на промоция, или е фалшиво

Цените се покачват, това е факт. Някои продукти просто изчезват от рафтовете - очевидно вече са се продавали на границата на рентабилността.

Цените са се увеличили за млечни продукти, риба, зърнени храни и тестени изделия (с изключение на най-евтините), бутилирана вода (включително газирани напитки), бонбони и кафе.

Купуваме евтино мляко и си правим сами ферментирали млечни продукти. Сиренето е или на промоция, или е фалшиво. Опитваме се да поръчваме кафе от пазарите - там можете да намерите прилични зърна. Ако доставката не е спешна, е с около 40 процента по-евтино. Бонбоните също се купуват предимно от пазарите.

Всичко ще се повиши в цената или ще изчезне. Планираме да си вземем повече пилета (месо и яйца), може би коза и прасета. Ще засадим повече зеленчуци и ще разширим оранжерията. Ще ходя на риболов не само за забавление, но и за да ям риба.

Анонимен читател от Кудрово, Ленинградска област: Трудно е да гледаш доматите, без да изпаднеш в истерия

Пазарувам предимно в Хипер Лента. Цените на основните продукти са повече от разумни и аз съдя за покачването на цените най-вече по пилешкото месо: бутчета, бутчета и карантии (дори няма да споменавам филета) - плюс-минус 350 рубли за килограм. Млякото и ферментиралите млечни продукти са се повишили значително: почти 200 рубли за литър (ако е хубаво мляко, а не мляко на прах с добавки). Трудно е да гледаш доматите, без да изпаднеш в истерия – поне 400 рубли за килограм.

Почти изцяло съм се отказал от пресни зеленчуци - само когато наистина ми се приядат, купувам около 300 грама домати. Купувам птиче месо веднъж на всеки три седмици. Изварата също е голям удар за бюджета, но поне ме засища. Цената на елдата също се е повишила, но не толкова.

Нека бъдем реалисти: докато това, което г-н Пипа и неговите съюзници са отприщили, не приключи, жизненият стандарт ще спадне рязко. В момента съставям списък с основни дълготрайни хранителни продукти, които да купя от Ozon и VB - поне има малка икономия там (но всъщност храната е все още на старите цени).

Майкъл от Урал: Ако нямах здравословни проблеми или семейни обстоятелства, щях да отида в Казахстан или Киргизстан

Пазарувах няколко пъти от Нова година насам и все още не съм видял никакви драстични увеличения на цените. Някои артикули, като масло, мляко и яйца, са се колебали толкова много в цената през годините, че това, което видях, ми се стори банално в сравнение с покачванията на цените от 2022 г. насам.

Миналата година ми се стори по-шокираща, когато буквално в първите дни на януари цените на хранителните продукти се повишиха с 10-30 рубли. Все още не съм забелязал нещо подобно. Но може би моите магазини за хранителни стоки просто не са предоговорили договорите си за доставка.

Повече ме тревожи какво ще се случи с цените на лекарствата и частното здравеопазване. Ако някое от лекарствата ми бъде премахнато от списъка с VED, това ще се отрази силно на портфейла ми. Една година трябваше да харча почти 12 000 рубли на месец заради това.

През последните години на практика спрях да купувам сок: до 24 февруари 2022 г. можеше да се сдобиете с два литра за 100 рубли, но сега можете да си вземете само един. Вече не купувам замразени супи от "Главпродукт". Не са с особено добро качество - преди бяха приемлива закуска, но сега са развалини за над сто рубли и не си струва. Станах много по-рядко да купувам суши, шаурма и пица. Но пък цените на тези артикули скочиха драстично през 2025 г.

Като цяло все още мога да си позволя да купя нещо необичайно на цена над средната, но изборът или се свива, или качеството му намалява. Очевидно всичко ще се повиши в цената, ще загуби качество, ще се свие и ще изчезне от продажба.

Как да реагирам? Абсолютно не. Ако нямах здравословни проблеми или семейни обстоятелства, щях да отида в Казахстан или Киргизстан, може би в Сърбия. През 2024 г. трябваше да се върна от Киргизстан поради влошено здраве, но все пак успях да се възхитя колко по-добър е изборът на храна в Бишкек. И колко по-лоша е ситуацията с лекарствата: моите можеха да се намерят в няколко аптеки на четири пъти по-висока цена от тази, която струват в Русия.

Мисля да замина отново, защото очаквам, че след изборите за Държавната дум през септември 2026 г. тези кремълски идиоти отново ще се развихрят. Няма да се спрат, докато не докарат страната до ръба.

Маруся от Новосибирск: Сякаш купувам дизайнерски дрехи вместо храна

Поради покачващите се цени трябваше да започна да работя на непълен работен ден като куриер, а имам университетска диплома и завърших с отличие! Всяко ходене до магазина е огромен удар за портфейла ми, сякаш купувам дизайнерски дрехи вместо храна. Наистина се страхувам за бъдещето. Докато съм млада и без деца, ще оцелея. Но как ще оцелея с деца или на възраст, когато възникнат здравословни проблеми?

Домати, краставици, сокове, млечни продукти, колбаси, сирене, месо и сладкиши - всички те поскъпнаха. Всичко е с около 30 процента по-скъпо, отколкото беше преди две години, а някои неща са дори повече. Сега, когато отида в магазина, търся най-евтините алтернативи, дълго време размишлявайки дали наистина имам нужда от това вкусно лакомство или мога просто да сложа малко елда и наденица и да продължа с живота си. Претеглям внимателно всеки артикул. Планирам вечер с вкусна домашно приготвена храна по същия начин, по който планирах посещение на ресторант.

Страхувам се, че цените само ще се повишат. Какво мога да направя? Ще се опитам да намаля потреблението и да купувам по-евтини продукти. Ще се откажа от други удоволствия, за да ям здравословни неща като риба или месо.

Аля от Ярославъл: Говеждото струва колкото крило на Boeing

Казано направо, обедняваме пред очите ни. Цените се покачват, докато доходите стагнират или дори намаляват. От началото на войната финансовият ни стандарт на живот е спаднал с 3,5 до 4 пъти.

Кафето на зърна струваше около 300 рубли, сега е 750. Пакет риба тон беше 350, сега е 900. Маслото и сиренето са просто безумни. Чери доматите са 800, хлябът е почти 100. Пуйката сега е толкова скъпа, колкото говеждото. Говеждото струва колкото крило на Boeing. Рибата и сиренето на практика изчезнаха от диетата ни. Ядем минимално месо, предимно пилешко. Рядко купуваме авокадо, истински круши или ядки.

Не само цените се покачват, но и опаковките стават все по-малки. Качеството на продуктите е на най-ниското си ниво. Три четвърти от пътеките в магазините са пълни не с храна, а със завишени ядливи заместители. Някои продукти спряха да се продават напълно.

Ще трябва да харчим повече за храна за сметка на други бюджетни пера. Как иначе да реагираме? Ако можех, щях да прокълна тези изроди. Но в сравнение с украинците, ние нямаме от какво да се оплакваме в ежедневието си. Ако мирът дойде през празните ни хладилници, нека се случи по-скоро, отколкото по-късно.

Андрей от Томск: Това е следствие от управлението на Путин и неговите приближени

Това е следствие от управлението на Путин и неговите приближени. Не мога да осигуря семейството си - работя на две места и нямам достатъчно пари, за да оцелея от заплата до заплата. Жена ми работи седем дни в седмицата.

Телешкото филе е 900 рубли за килограм, сирената са 800 рубли за килограм. Отказали сме се от месо и риба, а на децата купувам плодове поотделно. Отказахме се от бонбони, шоколад, бисквитки, кифлички и меденки. Рядко купуваме тестени изделия.

Цените няма да спрат да се покачват. Преминаваме към натурално земеделие и самодостатъчност – вече имам кокошки и зайци.

Оскар от Москва - Обнинск: Опитвам се да не купувам нищо, което ще се изяде за един ден

Аз съм студент, роден през 2005 г. – и е УЖАСНО. През 2023 г. (все още бях в 11 клас) дневният ми бюджет беше 600 рубли. Можех да си купя извара за закуска, пакет кнедли, заквасена сметана, масло и зеленчуци. Днес бюджетът ми е около 900 рубли на ден, и ако Бог е рекъл, ако мога дори да си купя хубаво месо. Постоянно трябва да се разубеждавам да не ям един продукт, защото все ми свършва нещо друго у дома. Храненето навън е лукс. Ако ям навън, не ям нищо у дома в този ден.

Не ям никакви сладкиши, които обичах като дете (като "Молочни сличи" или извара "Данисимо") и спрях да ям банани. Единственото месо, на което мога да се отдам, е бекон, наденички, пилешко (понякога) или доста тлъсто парче свинско от Мираторг. Вече не правя палачинки, защото изискват няколко съставки и се изяждат за един ден. Всъщност се опитвам да не купувам нищо, което ще се изяде за един ден. Купувам само неща, които могат да се разтегнат.

Общуването е скъпо. Връстниците ми обичат да ходят по кафенета, особено през зимата, но не мога да си позволя да похарча 400 рубли за чаша кафе от 0,4, защото тогава няма да имам какво да ям. Да поканя хора на гости също е невъзможно - нямам нищо, което да се сервира с чая ми. Да излизам? По-скъпо е, отколкото да ходя в кафене. Седя си вкъщи и ям картофи.

Цените ще се повишат, а аз ще плача и ще се опитвам да печеля повече, да разтегна бюджета и да се откажа от нещо друго.

Александра от Челябинска област: Плодовете и зеленчуците са практически недостъпен лукс

Чувствам се като онзи възрастен, който безкрайно се оплаква от цените. Някога се надявах, че няма да стана такава.

С оскъдната си заплата като учител, сега трябва да обмисля или смяна на работата, или започване на работа на непълен работен ден: отчаяно ми липсват пари. Докато преди можех да си позволя някои хубави, но ненужни неща, сега не мога да си позволя дори основните, с които е свикнало семейството ми. Това е невероятно разочароващо и плашещо, защото не знам какво още ще поскъпне утре поради желанието на политиците да си играят с живота на другите хора.

Плодовете и зеленчуците са практически недостъпен лукс. Да, те винаги са по-скъпи през зимата, но от опит през последните няколко години мога да кажа, че нищо не поевтинява през сезона. Всички млечни продукти и месо са поскъпнали. По-лесно е да се изброят нещата, които не са поевтинели.

Вече почти не купуваме масло, въпреки че преди го купувахме постоянно. Сирене купуваме забележимо по-рядко. Почти не купуваме плодове, а зеленчуците са или замразени, или си ги ядем сами. Трябва да купуваме преработено месо - хот-дог, колбаси - въпреки че на практика спряхме да го ядем преди няколко години. Пазаруваме в най-евтините магазини - за щастие, доста от тях отвориха врати през последните няколко години.

Анонимен читател от Санкт Петербург: Само едно нещо не се е повишило в цената - заплатата ми

Докато пиша тези редове, търся гняв в себе си, но намирам само апатия и уморена ирония. Като жаба, варена на слаб огън, цените на храната и услугите ни непрекъснато и непрекъснато се покачват през всичките тези години.

Транспортът в Санкт Петербург се е повишил с около 10%. Цените на хранителните стоки са се повишили с около 15%, като приличният хляб сега струва почти сто рубли. Цената на „хартиения“ хляб в опаковка с етикет „Хляб“ и червен етикет обаче е останала почти непроменена. Хартиената индустрия е гордостта на страната ни!

Комуналните услуги са 9 кошерни рубли!! Миналата година бяха под 7, което беше забележимо.

Само едно нещо не се е повишило в цената е заплатата ми.

Няма забавления, отдавна съм забравил за храната за вкъщи - всичко отива за хранителни стоки, дрехи, заеми и други задължителни плащания. Живеем и работим на нула и дори успяваме да се задържим, но какво правиш, когато се случи нещо неочаквано? Молете се, постете и слушайте радио "Радонеж", предполагам.

Няма смисъл да се гадае - цените само ще се покачват. Няма никъде другаде да намалим разходите, без да навредим на здравето си, така че ще трябва да увеличим доходите си: да поискаме по-високи заплати, да сменим работата си. И да се надяваме. Тези, които казват, че вече нямат надежда, безсрамно лъжат. Тези, които наистина нямат надежда, са живи само защото избират по-здрава примка или по-висока сграда.

Анастасия от Село в Пермския край: Не очаквам нищо добро, само тъмнина предстои, а "No Hope in Sight" на Paradise Lost е в плейлиста

Дори в нашето село, където стоките обикновено са по-евтини, отколкото в града, цените скочиха рязко след Нова година, ударвайки силно джобовете ми. Работя дистанционно за малка фирма и издържам възрастната си майка. Преди се справяхме горе-долу, но сега въжето около [властите] се затегна още повече и няма кой да ми помогне. Сметките за комунални услуги ме убиват. А мисълта, че трудно спечелените ни стотинки се използват за убиване на украинци, ме задушава от безсилна ярост.

Кафето (разтворимо, смляно и на зърна) е с двойна цена! Храната за котки е поскъпнала с 5-10 рубли, но когато купувате много, общата сума се натрупва доста. И дори ако увеличението на цената на отделните артикули изглежда поносимо на пръв поглед, три хиляди рубли едва са достатъчни, за да си купя основен комплект хранителни стоки.

Купувам по-евтина паста за зъби (трябва да търпя силния билков вкус) и четки за зъби, купувам по-малко шоколад и се опитвам да си правя прости сладкиши сама. Спрях да купувам нови консумативи за хобитата си и използвам остатъците. Скоро ще премина към по-евтина грижа за кожата - вече не мога да си позволя обичайната си корейска марка.

Цените или ще се стабилизират на сегашното си небесно високо ниво, или ще се повишат още повече. Ще трябва да оцелея. Не очаквам нищо добро; само тъмнина предстои, а "No Hope in Sight" на Paradise Lost е в плейлиста.

Василий от Мурманск: Цигарите станаха толкова скъпи, че бях принуден да спра да пуша

Няма какво да се направи, освен да стегна колана.

Хлябът поскъпна с 8 процента. Бирата с 5 процента. Цигарите станаха толкова скъпи, че бях принуден да спра да пуша. Зеленчуците не са поскъпнали толкова много, но когато погледнеш мариновани в бъчви краставички за 400 рубли, не ти се купува. Херингата за 500 рубли също не изглежда особено вдъхновяваща (а винаги е била много достъпна риба).

Напълно преработих диетата си. Докато преди можех да си позволя обяд в столова или кафене, сега си готвя сам все по-често. Сиренето се превърна в лукс. Напълно спрях да купувам месни и рибни продукти от магазините. За щастие работя в селското стопанство и имам достъп до еленско месо и езерна риба. Диетата ми се измести повече към бързи въглехидрати, което веднага се отрази на теглото ми (качих килограми).

Честно казано, скоро ще стане петата година, в която тази бъркотия продължава r вече няколко пъти преразгледах диетата си.

Наталия от Владивосток: С всеки изминал месец става все по-зле и по-зле

Напоследък самата мисъл да отида до магазина ме кара да го намразя. Преди можех да си позволя говеждо месо, заквасена сметана, сьомга и добър шоколад. Типична пазарска кошница с кнедли в най-популярния магазин в Далечния изток сега струва около 860 рубли. Дори не гледам цените на по-скъпите стоки.

Почти година преживявам с храна с изтекъл срок на годност, която се продава близо до дома ми. Хляб може да се купи за 60-70 рубли, торба зеленчуци за 20 рубли, брашно за 30, няколко килограма месо за 100, сладкиши са на разумни цени и т.н. В началото е наистина неприятно да се ядат такива продукти, но после свикваш и го приемаш. Просто няма друг начин да се храниш нормално.

Не мога да си представя какво ще се случи след това и колко още ще се повишат цените. С всеки изминал месец става все по-зле и по-зле. Намираш стари касови бележки и плачеш. Цените определено ще се повишат. Кога някога цените са падали в тази страна? Имам чувството, че нищо добро няма да се случи.

Анонимен читател от Санкт Петербург: Това, за което трябва да платя, струва колкото самолетен билет

Аз съм сляп човек от Санкт Петербург. Обикновено работя като писател и редактор за социални мрежи и проекти на edia, но в момента съм безработен. Единственият ми редовен доход е пенсията ми. Наемам апартамент и имам куче водач и две котки.

Начинът, по който цените се повишиха е лудост. Всичко е скъпо: храна, обществен транспорт, стоки за домашни любимци, ветеринарни грижи. Някои неща са се повишили с 5%, други с 20%. Не водя точна статистика, вече е ужасно. Това са редовни разходи и те ме разяждат. За щастие, наемът ми е все още разумен (преместих се в друг квартал, за да спестя пари), както и лекарствата ми. Но все още периодично се чудя дали има начин да спестя пари от лекарства. Наистина е разочароващо. Добре е, че не се нуждая от редовни подмени на рехабилитационното си оборудване. Това, което ми дават безплатно, не е напълно използваемо. Това, за което трябва да платя, струва колкото самолетен билет.

Сега все по-често търся отстъпки и по-евтини алтернативи. Трудно ми е да избера храна за домашен любимец с алергии: такава, която е едновременно добре поносима и някак си в рамките на бюджета ми. През последната година рядко съм използвала таксита. Няма нови технологии, няма големи покупки. Новите дрехи също са изключително рядко явление. Няма платени медицински услуги, въпреки че са необходими.

Надявам се да си намеря нова работа и да избегна да живея на хляб и вода до края на годината. Но дългосрочното планиране напоследък се превърна в твърде голям лукс.

Мария от анексирания Севастопол: Отказах се от алкохола и маслото

Израснах през 90-те години и разбирам отлично, че няма какво да се очаква от властите. Те имат глобални цели и такива тривиални неща като изхранването на собствения им народ не са включени в плановете им. Снежната топка само ще расте и ще доведе до недостиг на храна в страната. Спасява ни масивният внос - Китай, ОАЕ, Египет, Турция. Без тях отдавна щяхме да сме изпитали от първа ръка какво означава да си в неравностойно положение. Въпросът е: защо страната се нуждае от нови територии, когато не знае как да обработва тези, които вече има, и не инвестира нито стотинка в тяхното развитие?

Млечните продукти, особено сиренето, са се утроили в цената. Рибата също е поскъпнала, особено местната черноморска риба, тъй като уловът е бил силно ограничен по време на войната. Цените на кафето (20%), хляба (30%), зеленчуците и плодовете също са се увеличили. Но Севастопол, за разлика от по-големите градове, има голямо предимство: пазарната търговия процъфтява тук, което позволява на хората да купуват хранителни стоки на по-ниски цени на пазарите, вместо да ги купуват в магазините. Продавачите често намаляват цените в края на деня и продават дефектни стоки със значителна отстъпка, което е доста привлекателно за хората с ниски доходи.

Също така поддържаме социални цени на определени стоки - растително масло, зърнени храни, картофи, лук и моркови. Тук те са много по-евтини от средните за страната. Цените на месото и карантиите не са се увеличили значително, но това е така, защото градът е заобиколен от частни ферми, които сами определят цените си и нямат логистични проблеми.

Отказах се от алкохола и маслото. Пестелива съм с плодовете и зеленчуците си - опитвам се да купувам намалените; знам как да ги преработвам и съхранявам. Аз също пестя от месо - вместо цяло пиле, купувам пилешки гърбове и правя супи от тях. Преминах котката си на жива храна; по-икономично е. Пестя от тоалетна хартия и салфетки - купувам по-евтини. Понякога си позволявам скъпи хранителни продукти - добра риба, език, пате, говежди мозъци, занаятчийски сирена - но това е предимно за специални поводи. През повечето време живея с ограничени средства. Не мога да се огранича само в сладкиши; купувам шоколадови блокчета, но се опитвам да търся тези, които са на промоция, или да ги купувам от магазини с отстъпки.

При първа възможност планирам да се запася с "мастни резерви": да купувам зърнени храни и задушени меса, да замразявам риба и месо. Но това няма да трае дълго, така че психически се подготвям за това, че цената ще скочи рязко.

Игор от Архангелск: Напълно се отказахме от доставките и храненето навън; не сме били в ресторант от три години

Имам четиричленно семейство и куче: храната им се е повишила с 19%, докато нашата се е повишила средно с 12%. Лесно е да се изчисли, тъй като кошницата с хранителни стоки просто се е увеличила с 11% от септември до ноември, което можете да видите в банковите си приложения. Дори няма да споменавам нехранителните стоки - те са дори по-скъпи, особено комуналните услуги.

Най-голямото увеличение на цените беше за зеленчуци, млечни продукти, хляб и месо. По ирония на съдбата, портокалите също поевтиняха.

Започнахме да купуваме повече артикули на промоция и да търсим отстъпки. В града има няколко вериги хранителни магазини и ако имате предвид няколко десетки цени, като цяло можете да намерите по-евтини хранителни стоки. Напълно се отказахме от доставките и храненето навън; не сме били в ресторант от три години.

Цените ще се повишат - дори роднините на тези, които са гласували за несменяемия президент, разбират, че последните пари се изстискват от населението. Това е скрит данък върху СВО. Особено се страхувам за моите познати, бизнесмени и предприемачи: те затварят бизнеса си поради дългове, а бъдещето е неясно.

Ще трябва да поема повече работа на непълен работен ден. Ще трябва да уча децата си да мислят за бъдещето, особено по отношение на езиковите умения. Родителите ни оцеляха в по-лоши условия през 90-те години. Както се казва, и ти го имаш, просто трябва да издържиш и да опиташ. Малко е мрачно, въпреки че преди бях безкраен оптимист.

Кристина от Краснодарски край: Взех си кокошки и се оказа, че е печелившо

Имам късмет: живея в провинцията и имам голям парцел земя, върху който обработвам земята. Доходите ми са пряко зависими от количеството труд, което влагам; нямам началници или фиксирана заплата. Когато цените на яйцата скочиха преди няколко години, си взех кокошки и се оказа, че е печелившо: сега продавам яйца, вместо да ги купувам, а кокошките плащат двойно за издръжката си.

В момента планирам да си купя оранжерия, за да отглеждам зеленчуци извън сезона - така ще бъдат по-скъпи. Ако цената на всички останали продукти се повиши, тогава цените на това, което продавам, също ще се повишат и приходите и разходите ми горе-долу ще се балансират. Ако искаш да живееш, трябва да можеш да въртиш колелата си.

Александър от Стерлитамак: Искам нормална младост, а не тази каша

Иска ми се да плача и да крещя от изтощение и безнадеждност. Искам нормална младост, а не тази каша. Съжалявам.

Изкарвам прилични доходи по градските стандарти и харча много умерено, предимно купувайки стоки на разпродажба. Така че покачването на цените, макар и забележимо, е по-скоро досадно, отколкото реален проблем. Няма да гладувам.

Много повече ме тревожи положението на моите близки, както по-възрастни, така и по-млади. Бабите и дядовците са пенсионери, родителите им получават скромни заплати и издържат деца, а сестра ми е студентка. Заплатите им не растат (и откъде малките местни предприятия получават парите си?), а стипендиите им са още по-малки. Но едно дете иска да е щастливо, една млада жена иска нещо хубаво да облече. Като цяло, те имат малко възможности да намалят или оптимизират разходите си- никога не са живели в лукс. Да кажа, че се тревожа за тях, е меко казано. Преди съм ги подкрепял финансово пряко и косвено, а сега ще трябва да засиля натиска. Но и аз нямам безкраен запас от пари, а изчисляването на бюджет с перспективата за съфинансиране на цялото семейство е депресиращо, нещо, за което вече имах достатъчно основания.

Мандарините са рекордьорите по увеличение на цените в града. Цената на най-евтините и невзрачни в "Магнит" надхвърли 180 рубли за килограм, въпреки че преди Нова година струваха около 100. Дори не се притеснявам за повечето други плодове - те вече струваха злато. Вече намалих разходите си за плодове. Изглежда е време да премахна сирената от сметката.

Много стоки - сладкиши, сокове, закуски и преработени храни - постепенно започнаха да изчезват от пазарската ми количка преди година. Не мога да си позволя да купувам евтини алтернативи: или просто не са налични, или са напълно боклучави.

За да балансирам бюджета си, напълно спрях разходите за хобита. Ако цените се повишат още, ще купувам плодове и зеленчуци за пари в брой от емигранти. Обмислям и да купувам месо на едро.

Алекс от Калининград: Човек би си помислил, че Калининград, град край морето, има изобилие от риба на ниски цени...

Покачващите се цени са огромен проблем за жителите на нашия регион - Калининградска област. Вече имахме логистични проблеми, а сега, когато почти всички стоки се доставят изключително по море, нещата станаха още по-лоши. Най-тревожното е, че продуктите, произведени в нашия регион (като кокошите яйца), са по-скъпи в магазините ни, отколкото, да речем, в Санкт Петербург! Просто е умопомрачително.

Имаме постоянно увеличение на цените на хранителните продукти, с 15-20 процента. Зеленчуците, като краставиците и доматите, са най-скъпи.

Отказваме се от по-скъпи покупки, като джаджи, и купуваме само необходимото. Напълно спряхме да купуваме риба, а единственото месо, което купуваме, е пилешко филе, а понякога и кайма. Човек би си помислил, че Калининград, град край морето, има изобилие от риба на ниски цени. Но това изобщо не е така; цените на рибата са скъпи, а в нашия регион е по-скъпо, отколкото в други региони, където все още трябва да се транспортира.

Цените определено ще се повишат. Ще трябва да пестим още повече, да се откажем от годишните отпуски и големите покупки и да харчим всичките си пари за храна.

Галина от Иркутск: Ако това означава да затегна колана си за победата на Украйна и падането на режима, готов съм.

Не се изненадвам от покачването на цените в магазините, като се има предвид колко струва на Русия всеки ден от войната, загубите, които руската икономика понася от санкциите и т.н. Това, което ме изненадва, са хората, които са толкова наивни или невнимателни. Те са изненадани от цените в магазините, все пак ние сме "велика сила", а чиновниците докладват за постоянното "увеличение" на всичко и как санкциите са направили Русия още по-силна. Само малцина се занимават с критично мислене и правят логични заключения. Останалите удобно се успокояват, че Путин не знае нищо, че това са временни трудности и като цяло машинации на "врагове". А някои дори съветват да "стегнем коланите" и да издържим в името на "победата":

"За справедлива кауза и победа над гнилия Запад, дори крекерите си струва да се гризат."

Килограм масло, отгледано във ферма, струваше между 600 и 800 рубли, а сега е 1000 рубли и нагоре. Същото важи и за месото: килограм свинско месо, отгледано във ферма от местни производители, струва хиляда рубли и нагоре. Твърдото сирене поскъпна с 30-40%, млечните продукти с поне 20%, а смляното кафе, независимо от марката, с 40%. И това е само храна: ако говорим за лекарства и ветеринарни услуги, бих могъл да пиша много дълго.

Преминах към по-евтини алтернативи, което очевидно се отрази на качеството и вкуса. Спрях да купувам определени видове сирене. Ако цялото семейство отиде на суши ресторант, избирам по-евтини комплекти или поръчвам само едно нещо, тъй като сметката за трима е два пъти по-висока, отколкото беше преди година. Това не е катастрофа, предвид проблемите на околните, но това са промените, които забелязах лично аз. Аз и семейството ми работим повече от преди, но можем да си позволим значително по-малко. Няма дори да споменавам почивки, уреди или мебели.

Мисля, че ситуацията скоро ще се влоши. От една страна, се притеснявам за семейството си: ще мога ли да осигуря медицинските грижи за възрастните си роднини, какво изобщо ще ядем? От друга страна, предвид количеството зло, смърт и разрушения, които моята страна (на мое име) носи на Украйна всеки ден, това са неизбежни последици. Понякога дори злорадствам, когато чувам хора в магазините да се оплакват от цените. Но ще си направят ли изводи, които ще повлияят на обществената подкрепа за войната и правителството? Надявам се, но не съм сигурен.

Когато присъствах на митинги и протести, те ми се подиграваха, наричайки ме "западен агент", парадирайки с "патриотизма" си по всякакъв начин. Готови ли са да обявят гладна стачка в името на патриотизма? Ще видим. Ако това означава да затегна колана си за победата на Украйна и падането на режима, готов съм.