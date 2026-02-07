Крум Зарков е новият председател на БСП. Това решиха делегатите на 51-ия конгрес на партията. Той успя да победи Борислав Гуцанов с 56%. още на първия тур и така и не се стигна до балотаж.

Председателят на комисията по избор на председател на БСП Мадлен Стоянова уточни пред делегатите на заседанието на 51-вия Конгрес на партията, че в гласуването са участвали общо 737 делегати, като 721 от подадените бюлетини са били действителни, а 16 – недействителни.

Руси Статков е получил 3 гласа, Борислав Гуцанов – 302, а Крум Зарков е събрал 416 гласа, с което печели избора за председател на БСП.

Делегатите гласуваха и Крум Зарков да стане част от Националния съвет на БСП.

Това не е победа на един председател над друг, а победа над апатията и над чувството за примирение. Това нямаше да е възможно, ако в БСП няма живец, няма сила, няма принадлежност, няма семейство, заяви новият председател на БСП Крум Зарков, след като беше избран за лидер на партията .

Това е огромен сигнал, силен знак първо към нашата партия, на симпатизантите. Към всички е знак не само, че нищо не е загубено, а сега започва. И това не е въпрос единствено на хора, а на необходимост, на нужда, на защита, на държавност. Това е знак към нашата апатия и той ще бъде чут и разбран, защото те виждат, че ние ги чухме и разбрахме. Ако успеем, ще успеем заедно. Оттук нататък ни предстои много работа, подчерта Зарков. Ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България. Ще се наредим редом до тези, които се борят за справедливост във всичките й форми. Пътят е дълъг, той ще е тежък, но по този път ще вървим заедно и ще стигнем далеч, добави още Зарков.

От начало се знаеше, че истинската битка ще е между Зарков и Гуцанов.

Изборът на Зарков бе приет с овации и скандиране "БСП". Новият председател бе поздравен от Атанас Зафиров, който досега заемаше този пост.

По-рано днес досегашният председaтел на партията Атанас Зафиров обяви, че подава оставка. "Правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред

равни, но не напускам партията", обяви той.

52 бяха кандидатите за този пост, но голяма част от тях се отказаха от надпреварата. От трибуната отводи дадоха още в началото Калоян Паргов и Драгомир Стойнев. По-късно се отказаха лидерът на столичните социалисти Иван Таков, младежкият председател Габриел Вълков и др.

"Надпреварата за поста председател на БСП е сериозна, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България," каза пред журналисти в началото на гласуването Крум Зарков.

"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за цели български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.

"Всичко е в ръцете на делегатите", заключи той.

Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание и част от Изпълнителното бюро на БСП.

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.