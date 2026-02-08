Милиарди за Москва: Ламаншът се превръща в златна мина за Русия

В четвъртък, 22 януари, човек, разхождащ кучето си сутринта и гледащ към Ламанша от плажа Дъндженес, би могъл да забележи позната силует: дългия корпус на петролен танкер.

Корабът, преминаващ на няколко мили от британския бряг, беше „Хиперион“, част от прословутата „сенчеста флота“ на Русия, бързо оттегляща се през Атлантическия океан от Венецуела.

Подобно на „Маринера“, танкер, конфискуван от американските сили в началото на януари, „Хиперион“ е един от стотиците санкционирани кораби, използвани от Москва за превоз на петрол от и към Южна Америка.

За разлика от „Маринера“, който в момента е задържан в Морей Фърт, Шотландия, „Хиперион“ успя да премине безопасно през Ламанша и да продължи безпрепятствено към руския нефтен пристанищен град Уст-Луга.

Пътуването на санкциониран танкер покрай британските и френските брегове не е единичен случай. По протежение на пролива на Дъвър това е история, която се повтаря всеки ден, позволявайки на президента Путин да финансира войната си в Украйна – точно под носа на съюзниците на Киев, пише The Times.

От началото на 2022 г. Русия е транспортирала 550 милиона тона петрол (приблизително четири милиарда барела) през Ламанша, на стойност 239 милиарда лири.

Анализът се основава на данни, предоставени от Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA), мозъчен тръст със седалище в Хелзинки, който е регистрирал всеки износ на петрол от Русия откакто тя нахлу в Украйна преди четири години. CREA проследява пратките, използвайки различни източници и показатели, включително исторически и актуални данни за превозите, митническа информация и собствени модели на мозъчния тръст за оценка на обемите и стоките, изнасяни с всяка пратка, напускаща арктическите и балтийските пристанища. Изследователите проследяват и регистрираните търговски сделки с петрол, за да изчислят износа.

Анализът показва, че за период от четири години кораби, превозващи руски петрол, са направили 9584 пътувания през пролива на Дъвър. Броят им е нараснал рязко по време на войната в Украйна: през 2022 г. са регистрирани 958 танкера, превозващи руски петрол, като през 2023 г. броят им е скочил на 2919, а през 2024 г. – на 2987, преди да намалее леко до 2720 през 2025 г. Само за една седмица през декември миналата година са били регистрирани 57 превоза. В един ден от тази седмица 11 кораба са напуснали руски пристанища, за да преминат безпрепятствено през Ламанша.

Корабите от сенчестата флота са известни с грубото си нарушаване на морските закони. За да избегнат засичане, много от тях пътуват с изключени AIS (автоматична система за идентификация) транспондери, задължителна система за морско проследяване, или фалшифицират местоположението си, за да не могат да бъдат проследени от сателит.

В Средиземно море те се подреждат един до друг, за да извършват прехвърляния от кораб на кораб в морето, опасни маневри, които могат да причинят огромни разливи на петрол. Напоследък НАТО наблюдава как тъмни кораби се приближават до товарни кораби и разменят AIS идентификатори, за да объркат агенциите, които ги наблюдават. Много от тях са без гражданство и не са регистрирани под никакъв флаг. Докато Европейският съюз е наложил санкции на около 600 кораба, а Обединеното кралство – на 500, истинският размер на руската флота се оценява на 1400.

Тъй като западните санкции не дават резултат, Великобритания и нейните европейски съюзници най-накрая започват да действат. През последните седмици Кралският флот изготви предложения за командно център на сенчестата флота на източното крайбрежие, откъдето флотилия от безпилотни лодки ще бъде дистанционно управлявана и използвана за охрана на Северно море, докато танкерите пристигат и заминават от руски пристанища.

Докато Европа се опитва да се откаже от руския петрол и газ, нашето разследване показа, че износът на петрол за Китай и Индия е нараснал експоненциално. По-голямата част от руския петрол, на стойност 85,5 милиарда лири, е била изпратена в Индия между 2022 и 2025 г.

Износът се увеличи драстично с продължаването на войната в Украйна. Докато Индия получи 29 милиона тона през 2022 г., през 2023 г. този обем се удвои до 67 милиона, а през 2024 г. достигна пик от 71,1 милиона тона (около 521 милиона барела). Въпреки това, тези източници на приходи може би най-накрая ще бъдат прекъснати, след като миналата седмица президентът Тръмп подписа търговско споразумение с Индия. Като част от споразумението за намаляване на митата, индийският премиер Нарендра Моди обеща да спре да купува руски петрол.

Доставките за Китай възлизат на 21,1 милиарда лири за същия период,

като скочат от 10,2 милиона тона през 2022 г. до 18,9 милиона през следващата година. Турция, член на НАТО, която поддържа двусмислена позиция спрямо Русия, е получила стотици милиони барели от кораби, преминаващи през Ламанша.

Петролът остава стратегическа стока за Русия въпреки налагането на санкции, заяви Петрас Катинас, енергиен анализатор в CREA. Той каза, че западните санкции са предназначени по-малко да спрат износа, колкото да ограничат парите, които Москва печели от него.

Основният механизъм беше таван на цените, въведен през декември 2022 г., който позволяваше руският суров петрол да се продава на трети страни, след като цената му беше 60 долара за барел или по-ниска. Той беше предназначен да поддържа потока на петрол към световните пазари, като се избягва скок в цените, но се намаляват приходите, постъпващи в Кремъл. Смяташе се, че санкциите ще проработят до голяма степен, защото световната търговия с петрол зависи от застраховки за превоз, финансиране, брокерски услуги и сертифициране на танкери, като всички тези услуги се доминират от западни компании.

За да заобиколи това, Кремъл създаде сенчест флот с неясна собственост, необучени екипажи и минимална застраховка, за да намали разходите за превоз на петрола си по света, тъй като вече не можеше да го продава в Европа.

Като прикрива собствеността на корабите си, сенчестият флот е трудна за прекъсване по законен път. Съществуват строги международни морски закони, като свобода на корабоплаването и невинен проход, дори за подозрителни кораби. За да ги задържат, Великобритания и западните съюзници трябва да имат солидни доказателства, че корабите нарушават международното морско право, например като плават под фалшив флаг.

Преди нахлуването в Украйна Русия изнасяше незначителни количества петрол за Индия, главно поради разстоянието. За да печели пари, Русия увеличи доставките си на петрол през Балтийско море, през датските проливи и в Ламанша. Това остава най-бързият и най-рентабилен маршрут до пазара, според Бриджит Диакун, старши анализатор по риска и съответствието в Lloyd's List Intelligence.

Разширяване на сенчестия флот

Руската петролна индустрия е оцеляла, като е изградила една от най-големите сенчести флоти в света чрез придобиване на кораби чрез мрежа от брокери и дилъри.

Русия се възползва от опита на Иран и Венецуела, за да набави кораби и да разшири флота си, според Dossier Centre, разследваща организация, която проследява дейността на Кремъл.

Екипажите често са нископлатени моряци от азиатски страни. Поддръжката и обслужването често са минимални. Има подозрения, че Русия е започнала да разполага войници и разузнавачи на някои кораби.

Сред санкционираните кораби, които редовно пресичат Ламанша, са „Мирабел“, „Сиера“, „Карабах“, „Бриз“ и „Проксима“ – всички те са огромни танкери, придобити чрез непрозрачни продажби и бързо пререгистрирани в юрисдикции със слаб надзор.

По съображения за сигурност руската държава не закупува кораби директно. Досие Центърът идентифицира малка група кораби, свързани със санкционираната руска корабна компания Sovcomflot – около 100 танкера, представляващи по-малко от 10% от флота. Останалите са разпръснати между корабособственици и оператори, чиято самоличност е скрита.

Някои от тези участници нямат пряка връзка с Кремъл и транспортират санкционирани нефт и нефтопродукти единствено с цел печалба. Има обаче и забележителни изключения. Помощникът на Путин Николай Патрушев изглежда е замесен само в най-големите и сложни схеми с сенчести флоти. По-голямата част от тях се управляват от различни олигарси, офшорни компании, бизнесмени, гангстери и терористи.

Дори картелът Кинахан, една от най-известните банди в света, базирана в Дубай, е замесен. Първите доказателства за участието му се появиха след залавянето на товарния кораб MV Matthew край Ирландия през 2023 г., превозващ повече от два тона кокаин. Полицията свърза кораба с Symphony Marine, компания, регистрирана в Дубай, създадена от картела за експлоатация на MV Matthew. Нашето разследване установи, че Symphony Marine управлява и втори кораб, танкер, известен преди като Pontus I, а сега преименуван на Serena. Той е санкциониран от ЕС, САЩ и Австралия за контрабанда на руски петрол от балтийските пристанища близо до Санкт Петербург, включително Висоцк и Вистино.

Джон Хили, министърът на отбраната, заяви, че работи с съюзниците си за конфискацията на още кораби, а според някои информации е възможно да бъде разположена Специалната лодка служба, елитните специални сили на Военноморските сили.

От предложеното от военноморските сили командно център на сенчестата флота Обединеното кралство ще наблюдава, събира информация и потенциално ще прехваща санкционираните кораби, когато те преминават.

В бъдеще тези лодки, оборудвани с технология за наблюдение, ще бъдат изпращани да следят руски танкери, като помагат за разкриването на тези, които плават под фалшив флаг или име, както и за предоставянето на точни данни за техните движения. Надеждите са, че до момента, в който танкерът от скритата флота достигне Ламанша, Министерството на отбраната ще е събрало достатъчно информация, за да определи дали корабът може да бъде законно задържан.

Как биха реагирали Русия и нейните представители?

Русия вече започна да разполага военни кораби в Ламанша и датските проливи, за да защити своите активи.

Бойкий и Сообразительный, два кораба от руската Балтийска флота, и руският разрушител Североморск от северната флота, са наблюдавани от НАТО в района, но малцина вярват, че някоя от страните би рискувала въоръжена конфронтация заради петролен танкер. По-вероятно е Русия да промени курса си и да пренасочи петролните си доставки, за да пресече западното крайбрежие на Ирландия, където би било безопасно, но изложено на опасностите на Атлантическия океан.

Нефтено разливане в Ламанша би убило риби, морски птици и други диви животни, като същевременно би замърсило сериозно крайбрежните райони. Плажовете биха могли да бъдат затворени, което би отблъснало туристите. Хотелите, ресторантите и местните атракции биха били изправени пред фалит.