IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

МВР за тримата простреляни: Това е престъпление без аналог

Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба

08.02.2026 | 17:53 ч. Обновена: 08.02.2026 | 18:00 ч. 314
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трите тела, открити до връх Околчица, отговарят на  на издирваните по случая „Петрохан”, потвърдиха на брифинг от МВР.

 „Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че  се издирват във връзка със случая „Петрохан”, заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

„Телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица. Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, каза той.

По думите му, това е престъпление без аналог.

Свързани статии

„Много обем от работа е свършен, но още толкова предстои”, добави Васков. „Към момента издирваме свидетели, които да бъдат разпитани допълнително.”

Директорът на ОДМВР - Враца старши комисае Красимир Йонев обясни, че сигналът за откритите тела в кемпера край Враца е подаден от лице, което има лятна кошара в района и преминава да я наглежда.

На мястото, което е блокирано от полицията часове наред, тече оглед.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Калушев Петрохан МВР
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem