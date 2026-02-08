МВР за тримата простреляни: Това е престъпление без аналог

Трите тела, открити до връх Околчица, отговарят на на издирваните по случая „Петрохан”, потвърдиха на брифинг от МВР.

„Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”, заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков. „Телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица. Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, каза той.

По думите му, това е престъпление без аналог.

„Много обем от работа е свършен, но още толкова предстои”, добави Васков. „Към момента издирваме свидетели, които да бъдат разпитани допълнително.”

Директорът на ОДМВР - Враца старши комисае Красимир Йонев обясни, че сигналът за откритите тела в кемпера край Враца е подаден от лице, което има лятна кошара в района и преминава да я наглежда.

На мястото, което е блокирано от полицията часове наред, тече оглед.