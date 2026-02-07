IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Качамак със сирене

Много вкусен

07.02.2026 | 20:15 ч. 3
Снимка: istock

Съставки:

  • 400 г царевично брашно
  • вода
  • 300 г сирене (може и повече, ако обичате)
  • сол
  • масло
  • червен пипер
  • по желание пръжки

Приготвяне:

  • Слагате на котлона да заври тенджера с подсолена вода, като гледайте съотношението брашно-вода да е 1 към 3 или 1 към 4.
  • Когато водата заври, изсипвате брашното, като през цялото време бъркате енергично с подходяща бъркалка.
  • След като се свари добре, изсипвате в тава, поръсвате със сирене, червен пипер и разтопено масло.
  • Нарязва се на порции и се сервира топъл.
  • Ако обичате, може да добавите и пръжки – парченца месо или сланина, които са запържени.

Тагове:

качамак рецепти сирене
