Рецептата Dnes: Качамак със сирене

Съставки:
- 400 г царевично брашно
- вода
- 300 г сирене (може и повече, ако обичате)
- сол
- масло
- червен пипер
- по желание пръжки
Приготвяне:
- Слагате на котлона да заври тенджера с подсолена вода, като гледайте съотношението брашно-вода да е 1 към 3 или 1 към 4.
- Когато водата заври, изсипвате брашното, като през цялото време бъркате енергично с подходяща бъркалка.
- След като се свари добре, изсипвате в тава, поръсвате със сирене, червен пипер и разтопено масло.
- Нарязва се на порции и се сервира топъл.
- Ако обичате, може да добавите и пръжки – парченца месо или сланина, които са запържени.
